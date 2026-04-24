El Mundial que Ronaldo ganó con "solo una rodilla"

Tras años de lesiones y dudas, Ronaldo Nazário llegó al Mundial 2002 como símbolo de resiliencia, superando el dolor y el escepticismo para volver a la élite.

La historia de Ronaldo Nazário en el Mundial de Corea y Japón 2002 es una de las más conmovedoras del fútbol moderno. No solo se trató de una consagración deportiva, sino de una reivindicación personal tras años de sufrimiento físico y dudas sobre su futuro. Aquel delantero explosivo que había maravillado al mundo en los años noventa llegó a la cita mundialista con una carga invisible: el recuerdo de sus rodillas castigadas y la incertidumbre de si podría volver a ser el mismo.

El calvario comenzó en 1999, cuando una grave lesión en la rodilla derecha lo dejó fuera de las canchas durante varios meses. Pero lo peor estaba por venir. En abril de 2000, durante un partido con el Inter de Milán, Ronaldo sufrió una rotura completa del tendón rotuliano tras apenas minutos de haber regresado. La imagen de su caída, entre gritos de dolor y lágrimas, dio la vuelta al mundo. Aquella lesión no solo era devastadora a nivel físico, sino también mental: muchos llegaron a pensar que su carrera al más alto nivel había terminado.

La resiliencia de Ronaldo Nazario

La recuperación fue larga, dolorosa y llena de incertidumbre. Durante casi dos años, Ronaldo trabajó en silencio, lejos de los reflectores, enfocado en volver a caminar sin dolor, luego a trotar y, finalmente, a competir. Cada avance era una victoria personal. Sin embargo, incluso cuando logró regresar, su estado físico seguía siendo una incógnita. Llegó al Mundial 2002 con poco ritmo competitivo, pero con una determinación inquebrantable.

Contra todo pronóstico, el delantero brasileño firmó un torneo memorable. Bajo la dirección de Luiz Felipe Scolari, Brasil encontró en Ronaldo a su líder ofensivo. Partido tras partido, el atacante fue recuperando sensaciones, marcando goles y demostrando que su instinto seguía intacto. Su actuación culminó en la final contra Alemania, donde anotó los dos goles que le dieron a Brasil su quinto título mundial. Fue la imagen perfecta de la redención: el mismo jugador que años antes salía en camilla, ahora celebraba en la cima del mundo.

Más allá de los ocho goles que lo consagraron como máximo anotador del torneo, lo que hizo Ronaldo en 2002 trascendió las estadísticas. Jugó, como muchos dicen, "con una sola rodilla", desafiando los límites físicos y mentales. Su historia se convirtió en símbolo de resiliencia, recordando que incluso en los momentos más oscuros, el talento acompañado de determinación puede encontrar la forma de brillar nuevamente.

Ronaldo, campeón del mundo con Brasil en el Mundial 2002 - instagram @ronaldo

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