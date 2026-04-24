El técnico más joven en dirigir en una Copa del Mundo

A lo largo de las Copas del Mundo, iniciadas en 1930, se han documentado casos aislados de entrenadores jóvenes dirigiendo selecciones nacionales.

El fútbol mundial ha sido escenario de innumerables historias fascinantes, pero pocas tan singulares como la del técnico más joven en participar en una Copa del Mundo. Este debate histórico nos remonta a la primera edición del torneo, la Copa Mundial de la FIFA 1930, celebrada en Uruguay. Allí aparecen dos nombres clave: Felipe Pascucci y Alberto Suppici. Pascucci, vinculado a la selección argentina con apenas 29 años, suele ser mencionado como el más joven en estar al frente de un equipo; sin embargo, su rol no corresponde plenamente al de un director técnico moderno, lo que ha generado debate entre historiadores y especialistas.

Por otro lado, Alberto Suppici, con 31 años, es reconocido de manera oficial como el entrenador más joven en dirigir un Mundial bajo criterios más cercanos a los actuales. Su papel al frente de Uruguay fue determinante, ya que no solo organizó al equipo, sino que también imprimió una idea táctica clara y liderazgo dentro del campo. En aquel torneo, disputado en casa, Suppici condujo a una selección talentosa hasta la final, donde venció a Argentina, logrando así el primer título mundial de la historia.

Alberto Suppici, técnico de Uruguay en el Mundial de 1930 - RR.SS.

Otros técnicos jóvenes en la historia de la Copa del Mundo

El contexto de la época es fundamental para entender esta dualidad. En 1930, el fútbol aún no contaba con estructuras técnicas consolidadas, y muchas selecciones eran dirigidas por comisiones o delegados más que por entrenadores en el sentido contemporáneo. Por ello, aunque Pascucci figura como una de las personas más jóvenes asociadas a la conducción de un equipo en un Mundial, la mayoría de registros otorgan a Suppici el mérito de ser el técnico más joven en ejercer funciones completas de dirección.

A partir de entonces, el récord de juventud en los banquillos mundialistas se ha mantenido difícil de igualar. Técnicos como Mário Zagallo, campeón en 1970, o César Luis Menotti, ganador en 1978, alcanzaron la gloria con edades relativamente tempranas, aunque lejos de la marca establecida en 1930.

Más recientemente, Lionel Scaloni también se sumó a la lista de entrenadores jóvenes campeones. Sin embargo, el caso de Suppici —con el matiz histórico que aporta Pascucci— sigue siendo un referente único que ilustra cómo, desde los orígenes del torneo, la juventud también ha sido capaz de marcar la historia del fútbol mundial.

Lionel Scaloni y Leo Messi arribando a Buenos Aires tras ganar el Mundial 2022 - Archivo

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