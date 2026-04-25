Eder Militao se perderá el Mundial con Brasil

Militao sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo sobre una cicatriz previa, lo que derivará en una intervención quirúrgica para evitar recaídas.

La temporada de Éder Militão ha sufrido un golpe definitivo. El defensor del Real Madrid se perderá el Mundial 2026 tras confirmarse que deberá pasar por el quirófano a raíz de una compleja lesión muscular. El central sintió un pinchazo justo antes del descanso en el duelo ante el Alavés y, de inmediato, solicitó el cambio. Aunque el pronóstico inicial apuntaba a una baja de entre cuatro y cinco semanas, el riesgo de recaída llevó a tomar una decisión más drástica: la intervención quirúrgica.

Según informó la Cadena COPE, Militão sufrió una nueva lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, la cual afectó una cicatriz de un desgarro previo. Este factor complicó el diagnóstico y dejó como única solución viable la operación. De no haberse intervenido, el brasileño habría regresado en poco más de un mes, pero con altas probabilidades de volver a lesionarse. En cambio, la cirugía lo mantendrá fuera de las canchas entre cuatro y cinco meses, aunque reducirá significativamente el riesgo de futuras recaídas.

Militao no estaré en el Mundial 2026

La consecuencia más dolorosa para el jugador es su ausencia en el Mundial 2026, torneo al que aspiraba llegar como uno de los pilares de Brasil bajo la dirección de Carlo Ancelotti. Será, por tanto, una oportunidad perdida para consolidarse en la élite internacional, luego de haber debutado en Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. En aquella edición, comenzó como suplente, pero terminó ganándose un lugar en el once titular como lateral derecho, participando activamente hasta la eliminación ante Croacia en los cuartos de final.

En el plano de clubes, la campaña también ha sido irregular para Militão. Apenas disputó 16 de los 33 partidos posibles de LaLiga, con un saldo de dos goles y una asistencia, mientras que en la UEFA Champions League solo jugó cinco encuentros sin registrar aportaciones ofensivas.

El Real Madrid, además, atraviesa un curso complicado: quedó eliminado en octavos de la Copa del Rey ante el Albacete, perdió la final de la Supercopa de España frente al FC Barcelona y fue apeado en cuartos de Champions por el Bayern Múnich. En LaLiga, la distancia con el liderato parece cada vez más difícil de remontar, en un contexto que agrava aún más el impacto de la baja de uno de sus defensores clave.

Eder Militao, varios meses lesionado - Agencia EFE

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