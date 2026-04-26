Los candidatos de Xavi Hernández para ganar el Mundial 2026

El campeón del mundo en 2010 señaló a España, Brasil, Argentina y Francia como favoritas al Mundial 2026 y destacó a Portugal e Inglaterra como selecciones listas para dar el salto definitivo.

El exentrenador del FC Barcelona y campeón del mundo en 2010, Xavi Hernández, ha compartido su visión sobre las selecciones favoritas para conquistar el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. En una entrevista concedida al exdelantero brasileño Romário, el técnico de Tarrasa situó a España, Brasil, Argentina y Francia como los principales candidatos al título.

Xavi también destacó un segundo escalón de selecciones con aspiraciones serias, en el que incluyó a Portugal y Inglaterra. "Veo a Portugal muy fuerte e Inglaterra que puede dar el salto ya definitivo para una Copa del Mundo", expresó el excentrocampista, subrayando el crecimiento competitivo de ambos combinados en los últimos años y su potencial para romper la hegemonía de las selecciones tradicionales.

Xavi comparte sus pensamientos

En cuanto a Brasil, que atraviesa un periodo de dudas, Xavi confía en la influencia del técnico Carlo Ancelotti. "Tiene condiciones de hacer campeón" al conjunto sudamericano, afirmó, destacando que sus equipos "siempre han competido bien". Además, añadió: "Es un entrenador con el que el futbolista mejora", resaltando su capacidad para potenciar el rendimiento individual dentro de estructuras colectivas sólidas.

El exjugador también puso el foco en figuras que podrían marcar la diferencia en el torneo. Señaló a Raphinha como uno de los posibles protagonistas: "Sin duda, puede ser una de las grandes figuras de la Copa del Mundo porque es un líder en el campo". Asimismo, se refirió a su excompañero Lionel Messi como "un fenómeno" y "algo de otro planeta", mientras recordaba el impacto que tuvo Neymar en sus inicios: "Fue una bomba espectacular... Yo no he visto un jugador más cercano a Messi que el Neymar de 21 años que vino a Can Barça".

Finalmente, Xavi no dejó de mencionar a la nueva generación, destacando el talento emergente de Lamine Yamal, a quien elogió con entusiasmo: "Es un elegido, es un genio del fútbol... ya es uno de los mejores o, si no, el mejor futbolista actualmente para mí". El entrenador también valoró su etapa en el banquillo azulgrana, asegurando sentirse "orgulloso" por haber dejado una base sólida de jóvenes talentos y concluyendo que el club tiene "equipo para los próximos 10 años".

Xavi Hernández en su paso por el FC Barcelona - Archivo

Etiquetas