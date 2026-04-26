Pelé, el campeón más joven en la historia de los Mundiales

Con apenas 17 años, Pelé conquistó el Mundial de Copa del Mundo de Suecia 1958, un récord histórico que, por su precocidad y contexto, luce difícil de igualar.

El nombre de Pelé permanece inscrito con letras doradas en la historia del fútbol mundial, no solo por su talento extraordinario, sino también por un récord que ha resistido el paso del tiempo: es el jugador más joven en ganar una Copa del Mundo. El brasileño alcanzó esta hazaña en el torneo de Copa del Mundo de Suecia 1958, cuando apenas tenía 17 años y 249 días, una marca que, hasta la fecha, ningún otro futbolista ha podido superar.

Aquel campeonato marcó el inicio de una leyenda. Con una madurez impropia de su edad, Pelé no solo formó parte del plantel campeón, sino que tuvo un papel determinante en la fase final del torneo. Su actuación más recordada llegó en la gran final, donde anotó un doblete que ayudó a Brasil a imponerse con autoridad. Además de consagrarse como campeón, también se convirtió en el jugador más joven en marcar en una final mundialista, consolidando una actuación que quedaría grabada en la memoria colectiva del deporte.

Pelé conquistó el Mundial de Suecia 1958 - Redes sociales

El récord de Pelé que difícilmente será superado

El logro de Pelé resulta aún más impresionante si se considera el contexto competitivo de un Mundial, donde la presión y la exigencia suelen estar reservadas para futbolistas con mayor experiencia. Sin embargo, el joven brasileño rompió todos los esquemas, mostrando una combinación única de talento, inteligencia y personalidad. Su desempeño en Suecia 1958 no solo significó el primer título mundial para Brasil, sino también el nacimiento de una de las mayores figuras en la historia del fútbol.

A lo largo de los años, otros futbolistas jóvenes han logrado levantar el trofeo mundialista, aunque ninguno ha igualado la precocidad de Pelé. Entre ellos destacan Ronaldo Nazário, campeón con Brasil en 1994 con 17 años, aunque sin participación en la final; Giuseppe Bergomi, quien se coronó con Italia en 1982 a los 18 años; y Kylian Mbappé, pieza clave en el título de Francia en 2018 con apenas 19 años. Pese a estos casos destacados, el récord de Pelé sigue intacto, reafirmando su lugar como un fenómeno irrepetible en la historia del balompié.

El listado completo:

1º Pelé - 17 años y 249 días

2º Ronaldo - 17 años y 298 días

3º Giuseppe Bergomi - 18 años y 174 días

4º Coutinho - 19 años y 6 días

5º Marco Antônio - 19 años y 135 días

6º Kylian Mbappé - 19 años y 207 días

7º Mazzola - 19 años y 309 días

8º Rubén Morán - 19 años y 344 días

9º Felice Borel - 20 años y 66 días

10º Kaká - 20 años y 69 días

11º Matthias Ginter - 20 años y 175 días

12º Luis Islas - 20 años y 189 días

13º Clodoaldo - 20 años y 268 días

14º David Trezeguet - 20 años y 270 días

15º Julian Draxler - 20 años y 296 días

16º Edu - 20 años y 319 días

17º Thierry Henry - 20 años y 329 días

18º Uli Biesinger - 20 años y 332 días

19º Leão - 20 años y 345 días

20º Paulo Cézar Caju - 21 años y 5 días

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