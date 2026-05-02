FIFA prepara museo interactivo para el Mundial 2026

A pocas semanas del inicio del torneo, el museo apuesta por combinar entretenimiento, tecnología y pasión deportiva en un solo espacio.

El Museo FIFA, ubicado en Zúrich, se prepara para recibir a los aficionados con una innovadora exposición interactiva que abrirá sus puertas el próximo 20 de mayo. Esta propuesta surge como antesala del Mundial 2026 y busca acercar al público a la experiencia del fútbol profesional de una manera dinámica e inmersiva. A pocas semanas del inicio del torneo, el museo apuesta por combinar entretenimiento, tecnología y pasión deportiva en un solo espacio.

La exposición permitirá a los visitantes poner a prueba sus habilidades físicas mediante retos diseñados para medir velocidad, agilidad, coordinación y precisión. Estas pruebas están inspiradas en las destrezas de figuras destacadas del fútbol mundial como Kylian Mbappé, Lionel Messi, Erling Haaland y Vinícius Júnior, entre otros. Gracias a sistemas de entrenamiento utilizados en el deporte de alto rendimiento, los participantes podrán experimentar de primera mano cómo se evalúan y desarrollan las capacidades de los jugadores profesionales.

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Además de las actividades físicas, el recorrido incluye una sección más contemplativa dedicada a las sedes del próximo mundial, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. En este espacio, los asistentes podrán conocer detalles sobre los estadios, las ciudades anfitrionas y las 48 selecciones participantes. La muestra también exhibe piezas originales de gran valor histórico, como una camiseta utilizada por Haaland en el Mundial de Clubes y unas botas de Vinícius Júnior empleadas durante la Copa del Mundo de Catar 2022.

La exposición estará disponible durante todo el verano y se enriquecerá con proyecciones de partidos una vez iniciado el torneo. Paralelamente, el museo llevará su propuesta a otras ciudades del mundo mediante actividades especiales en Miami, Vancouver y Hong Kong, ampliando así el alcance de esta experiencia global. De este modo, el Museo FIFA reafirma su compromiso de acercar el fútbol a los aficionados desde una perspectiva innovadora, educativa y emocionante.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Agencia EFE

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