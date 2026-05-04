Estadios que quedaron descartados para el Mundial 2026

Varios estadios quedaron fuera del Mundial 2026 por no cumplir exigencias de FIFA, como infraestructura, césped natural, capacidad, financiamiento o falta de acuerdos locales.

El Mundial de la FIFA 2026 ya genera gran expectativa al ser el primero con 48 selecciones y tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá. En total, se disputarán 104 partidos en 16 estadios seleccionados por la FIFA. Sin embargo, el camino hacia esa lista final dejó fuera a numerosos recintos de gran prestigio que aspiraban a ser sede, pero que no cumplieron con los requisitos técnicos, económicos o logísticos exigidos.

Antes del anuncio oficial, cerca de 50 estadios estaban en la carrera por albergar encuentros del torneo. La FIFA evaluó aspectos como la infraestructura, la capacidad, la conectividad, la disponibilidad de césped natural y el respaldo financiero de cada proyecto. Muchos recintos quedaron descartados porque no podían adaptarse a las exigencias del torneo, mientras que otros se retiraron por decisión de las propias ciudades ante la falta de garantías económicas o acuerdos con la organización.

El U.S. Bank Stadium fue escenario del partido entre Canadá y Guatemala por la Copa Oro 2025- U.S. Bank Stadium

Algunos majestuosos estadios que fueron descartados para el Mundial 2026

En Canadá, varios estadios emblemáticos quedaron fuera del Mundial. El Rogers Centre de Toronto fue descartado por su diseño orientado al béisbol y las dificultades para adaptarlo a las condiciones del fútbol. En Montreal, el Estadio Olímpico se retiró tras la falta de financiamiento público, mientras que en Edmonton el Commonwealth Stadium no convenció a la FIFA por su infraestructura envejecida y la incertidumbre sobre las inversiones necesarias.

En Estados Unidos también hubo ausencias significativas. Chicago abandonó su candidatura por la falta de acuerdos claros con la FIFA, mientras que Washington quedó relegada tras problemas con el estado de su estadio principal. Incluso propuestas conjuntas como la de Baltimore no lograron avanzar, pese a contar con instalaciones modernas y una ubicación estratégica en el país.

Otros estadios quedaron fuera por razones más técnicas. El Allegiant Stadium de Las Vegas no cumplía con los requisitos de espacio para el campo de juego, mientras que el Lucas Oil Stadium de Indianápolis fue descartado por su superficie artificial. En Nueva Orleans, el Caesars Superdome quedó excluido por su techo fijo y la imposibilidad de instalar césped natural, un requisito obligatorio para el torneo.

Finalmente, ciudades como Charlotte, Denver o Phoenix también se quedaron en el camino. En algunos casos, la falta de financiamiento completo, en otros la infraestructura de transporte o las exigencias contractuales de la FIFA terminaron siendo decisivas. Así, el proceso de selección dejó en evidencia que, más allá del prestigio de los estadios, la organización de un Mundial depende de una compleja combinación de factores técnicos, económicos y logísticos.

Camping World Stadium (Orlando, Florida) - RR. SS.

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