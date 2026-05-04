Padres e hijos que disputaron la Copa Mundial

Padres e hijos han participado en el Mundial, conformando una lista de casos donde el vínculo familiar coincidió en la máxima competencia internacional.

El fútbol, más que un deporte, suele ser un legado que se transmite de generación en generación. Desde edades tempranas, muchos jugadores crecen bajo la influencia directa de sus padres, compartiendo entrenamientos improvisados, partidos en televisión y una pasión que se arraiga profundamente. No resulta extraño, entonces, que la Copa Mundial de la FIFA haya sido escenario de historias familiares únicas, donde padres e hijos lograron inscribir su apellido en la máxima cita del fútbol. Estas duplas representan no solo talento, sino también continuidad, esfuerzo y una conexión especial con el balón.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Cesare Maldini y Paolo Maldini, donde el hijo superó ampliamente la trayectoria mundialista del padre, participando en cuatro ediciones y convirtiéndose en un símbolo de Italia. Algo similar ocurrió con Jean Djorkaeff y Youri Djorkaeff, este último campeón del mundo en 1998. En América, destaca la historia de Pablo Forlán y Diego Forlán, quien brilló en Sudáfrica 2010 como uno de los mejores jugadores del torneo. Estas historias reflejan cómo el talento puede evolucionar y alcanzar nuevas alturas en la siguiente generación.

Paolo Maldini, selección de Italia en Mundiales - FIFA

Otros casos de padres e hijos que jugaron un Mundial

También existen casos donde la herencia futbolística se mantiene sólida, aunque con trayectorias más discretas. Por ejemplo, Miguel Reina y Pepe Reina compartieron la posición de portero, mientras que Peter Schmeichel y Kasper Schmeichel consolidaron una dinastía bajo los tres palos de Dinamarca.

En Francia, la conexión entre Lilian Thuram y Marcus Thuram demuestra cómo el legado continúa vigente en el fútbol moderno. Incluso en selecciones emergentes, como Costa Rica, Alexandre Guimarães y Celso Borges han dejado su huella mundialista.

Finalmente, estas historias no solo hablan de genética o formación, sino de inspiración. Hijos que crecieron admirando a sus padres y que lograron seguir sus pasos hasta el escenario más grande del fútbol. Casos como Javier Hernández (padre e hijo), Danny Blind y Daley Blind, o Claudio Reyna y Giovanni Reyna, reafirman que el apellido puede convertirse en una marca dentro del deporte.

En definitiva, los Mundiales no solo cuentan historias de países y hazañas colectivas, sino también relatos íntimos de familias que encontraron en el fútbol una forma de trascender generaciones.

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