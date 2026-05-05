¿Cuántos porteros han anotado en la historia de los Mundiales?

A lo largo de los Mundiales, los porteros han sido figuras clave bajo los tres palos, protagonistas de hazañas, récords y curiosidades que enriquecen la historia del torneo.

Los Mundiales de fútbol son las competiciones más emblemáticas del deporte, un escenario donde se han escrito miles de historias desde su primera edición en 1930 hasta la inminente cita de 2026. En este contexto, los porteros han sido protagonistas silenciosos, guardianes del arco cuya misión principal es evitar goles. Sin embargo, el fútbol ha demostrado ser impredecible, y en otras competiciones existen guardametas con una sorprendente faceta goleadora, como Rogério Ceni y José Luis Chilavert, reconocidos por sus numerosos tantos a lo largo de sus carreras.

A partir de esa premisa surge una interrogante llamativa: ¿han marcado goles los porteros en la Copa Mundial de la FIFA? La respuesta, hasta la fecha, es contundente: ningún guardameta ha logrado anotar en la fase final de un Mundial absoluto. A pesar de que más de 1,300 futbolistas han convertido goles en la historia del torneo, ninguno de ellos ha sido portero, lo que refleja lo excepcional que sería un hecho de esta magnitud . Esto resalta aún más la naturaleza especializada de la posición, enfocada casi exclusivamente en tareas defensivas.

José Luis Chilavert, leyenda de la selección de Paraguay - Archivo

Casos de goles en Mundiales de distintas categorías

No obstante, el fútbol en otras categorías sí ha registrado casos curiosos. En torneos juveniles organizados por la FIFA, algunos porteros han conseguido romper esta barrera simbólica. Por ejemplo, Wuilker Faríñez anotó un gol de penal en el Mundial Sub-20 de 2017, mientras que Quillan Roberts hizo lo propio en el Mundial Sub-17 de 2011. Estos episodios, aunque poco frecuentes, demuestran que el rol del portero puede adaptarse a situaciones extraordinarias.

Asimismo, en el ámbito de clubes también existen antecedentes destacados. El caso más emblemático es el de Rogério Ceni, quien marcó un gol de penal con el São Paulo en el Mundial de Clubes de 2005, siendo el único portero en conseguirlo en dicha competición.

Aunque estos registros no pertenecen al Mundial de selecciones mayores, alimentan la idea de que el fútbol siempre guarda espacio para lo inesperado, dejando abierta la posibilidad de que, en futuras ediciones, un portero finalmente rompa esta histórica barrera.

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