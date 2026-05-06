Los duelos más repetidos en la Copa del Mundo

Dos enfrentamientos registran la mayor cantidad de repeticiones en la historia de los Mundiales, con siete partidos cada uno.

A lo largo de la historia de la Copa del Mundo, ciertos enfrentamientos han trascendido generaciones, repitiéndose con una frecuencia que los convierte en auténticos clásicos del fútbol internacional. Entre ellos, destaca el duelo entre Argentina y Alemania, considerado por muchos como el más emblemático del torneo. Ambas selecciones se han enfrentado en siete ocasiones —1958, 1974, 1986, 1990, 2006, 2010 y 2014—, incluyendo tres finales memorables. El balance favorece a Alemania, con cuatro victorias, frente a dos triunfos argentinos y un empate, en una rivalidad marcada por momentos decisivos y figuras históricas.

Otro cruce que comparte el récord de más repeticiones es el de Brasil contra Suecia, también con siete enfrentamientos mundialistas. Desde su primer choque en 1938 hasta el más reciente en 1994, el dominio brasileño ha sido claro, manteniéndose invicto ante el conjunto sueco. Este historial incluye la recordada final de 1958, donde un joven Pelé, con apenas 17 años, deslumbró al mundo y lideró a Brasil hacia su primer título, marcando el inicio de una era dorada para la "Canarinha".

Alemania logra el tetracampeonato en Brasil 2014 - FIFA

Datos que da la Copa del Mundo

Ambos enfrentamientos —Argentina vs. Alemania y Brasil vs. Suecia— comparten el honor de ser los más repetidos en la historia de los Mundiales, reflejando no solo la regularidad de estas selecciones en el torneo, sino también su peso competitivo a lo largo de las décadas. La reiteración de estos duelos no es casualidad, sino consecuencia de trayectorias consistentes que los han llevado a coincidir en instancias clave del campeonato.

Un caso que a menudo pasa desapercibido, pero que también merece mención, es el de Alemania frente a Serbia (anteriormente Yugoslavia). Aunque no siempre se le incluye en las listas más populares, este enfrentamiento también ha alcanzado las siete ediciones mundialistas. Su presencia refuerza la idea de que la historia de los Mundiales está llena de rivalidades recurrentes, algunas más mediáticas que otras, pero todas fundamentales para comprender la evolución competitiva del torneo más importante del fútbol.

Brasil alcanzó su primera Copa del Mundo de la FIFA en 1958 tras un triunfo contundente ante Suecia - Wikipedia

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