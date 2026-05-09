¿Cuál ha sido la peor selección anfitriona de los Mundiales?

A lo largo de la historia de los Mundiales, únicamente dos selecciones anfitrionas han quedado eliminadas en la fase de grupos.

Catar quedó marcado en la historia del fútbol como la peor selección anfitriona en una Copa del Mundo. El conjunto asiático, que organizó el Mundial de 2022, tuvo una participación decepcionante al convertirse en el primer país sede en perder sus tres partidos de la fase de grupos y despedirse sin sumar un solo punto. La expectativa era enorme por tratarse de su primera aparición en los mundiales, pero el rendimiento dentro del campo estuvo lejos de lo esperado.

El debut de Catar fue complicado desde el inicio. En el partido inaugural cayó 2-0 frente a Ecuador y dejó dudas sobre su nivel competitivo. Posteriormente perdió 3-1 ante Senegal, resultado que confirmó su eliminación temprana, y cerró su participación con una derrota 2-0 contra Países Bajos. El balance final fue contundente: cero puntos, un gol anotado y siete recibidos, números que reflejaron las dificultades del equipo durante el torneo.

Partido entre Senegal y Catar -

Catar y una mancha que no se borrará en los Mundiales

La actuación catarí rompió con una tradición histórica de los anfitriones, ya que anteriormente ninguna selección organizadora había terminado un Mundial sin puntos. Incluso selecciones que fueron eliminadas en primera ronda, como Sudáfrica en 2010, lograron competir de mejor manera y sumar unidades. Por ello, la campaña de Catar rápidamente fue señalada como la más pobre de un país anfitrión en la historia de las Copas del Mundo.

A pesar del fracaso deportivo, el Mundial de Catar 2022 dejó una huella importante por su organización, infraestructura y ambiente multicultural. El torneo también representó un momento histórico para el fútbol de Medio Oriente, aunque los resultados de la selección local terminaron opacando parte de la ilusión que existía alrededor del equipo anfitrión.

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