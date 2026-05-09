Irán pide garantías a los países anfitriones del Mundial

La selección iraní espera respuestas de los anfitriones del Mundial 2026 sobre seguridad, visados y trato institucional.

La participación de la selección de Irán en el Mundial 2026 quedó rodeada de condicionantes políticas y diplomáticas luego de que la Federación de Fútbol de la República Islámica confirmara que asistirá al torneo únicamente si los países anfitriones —Estados Unidos, México y Canadá— garantizan el cumplimiento de una serie de exigencias relacionadas con visados, seguridad y respeto institucional. El combinado iraní tiene previsto debutar el 15 de junio frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles, dentro de una edición del torneo marcada por el complejo contexto geopolítico en Medio Oriente.

Entre las principales demandas expuestas por la federación presidida por Mehdi Taj se encuentra la emisión de visados sin restricciones para todos los integrantes de la delegación, especialmente para jugadores y miembros del cuerpo técnico que hayan realizado servicio militar en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). La situación genera especial atención debido a que tanto Estados Unidos como Canadá consideran al CGRI una organización terrorista, lo que ha provocado tensiones diplomáticas recientes y restricciones migratorias contra funcionarios iraníes. Futbolistas como Mehdi Taremi y Ehsan Hajsafi aparecen entre los nombres mencionados dentro de esta discusión.

Mehdi Taj, presidente de la Federación de Futbol de Irán (FFI) - Redes sociales

Irán exige condiciones óptimas para el Mundial 2026

La selección iraní instalará su base de concentración en Tucson, Arizona, y posteriormente disputará encuentros frente a Bélgica y Egipto durante la fase de grupos. Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio aseguró que los jugadores podrán ingresar al territorio estadounidense para competir, aunque dejó abierta la posibilidad de negar permisos a determinados miembros de la delegación vinculados con el CGRI. A pesar de ello, la FIFA mantuvo el calendario original y su presidente, Gianni Infantino, respaldó públicamente la participación iraní en la Copa del Mundo.

El escenario deportivo coincide además con un momento de alta tensión internacional. Mientras avanzan negociaciones indirectas entre Washington y Teherán para intentar frenar la guerra en Medio Oriente, el presidente Donald Trump espera una respuesta oficial de Irán a una propuesta de paz impulsada por Estados Unidos. Las conversaciones, mediadas por Qatar y Pakistán, buscan sostener un frágil alto el fuego después de recientes enfrentamientos en el estrecho de Ormuz y nuevos episodios de violencia registrados en Líbano y el Golfo de Omán.

En medio de este panorama, la federación iraní defendió con firmeza el derecho de su selección a competir en el torneo, argumentando que el equipo obtuvo su clasificación "con mérito deportivo" y que ningún conflicto político externo debería impedir su presencia en la máxima cita del fútbol mundial. De esta manera, el Mundial 2026 no solo aparece como un evento deportivo de enorme magnitud, sino también como un escenario donde las tensiones diplomáticas internacionales podrían influir directamente en el desarrollo del campeonato.

Selección de Irán que clasificó al Mundial 2026 - IG: TeamMelli

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