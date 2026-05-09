Las ligas con más campeones del mundo en la historia

Las cifras revelan qué competiciones han tenido mayor presencia entre los futbolistas campeones del mundo.

La historia de las Copas del Mundo no solo se escribe con selecciones nacionales, sino también con las ligas que han servido de plataforma para los futbolistas campeones. En ese apartado, la Serie A de Italia domina el panorama internacional con un total de 119 campeones del mundo que han pasado por sus clubes, confirmando el peso histórico del fútbol italiano como una de las competencias más influyentes y prestigiosas del planeta. A lo largo de las décadas, equipos como la Juventus, el Milan o el Inter han reunido a figuras que posteriormente levantaron el trofeo más importante del fútbol mundial.

Detrás de Italia aparece Brasil con 89 campeones, reflejo del enorme talento que históricamente ha producido el país sudamericano. El Brasileirao ha sido la cuna de innumerables figuras que marcaron época en los Mundiales, consolidando una tradición futbolística admirada en todo el mundo. Muy cerca se encuentra Alemania con 85 campeones, una cifra que demuestra la consistencia y competitividad de la Bundesliga a lo largo de diferentes generaciones.

Brasil, campeón del Mundial 2002 - Conmebol

Otras ligas con varios campeones del mundo

En el siguiente escalón aparecen ligas de enorme relevancia internacional como las de España con 48 campeones e Inglaterra con 43. Ambas competiciones han ganado protagonismo especialmente en la era moderna gracias a su capacidad para atraer a futbolistas de élite y consolidar proyectos deportivos exitosos.

Más atrás figuran Argentina con 35, Francia con 25 y Uruguay con 22, países que también mantienen una fuerte tradición ligada al desarrollo de campeones mundiales.

El listado lo completan ligas con menor representación histórica, pero igualmente significativas por haber aportado campeones del mundo a la historia del fútbol. Japón y Portugal registran dos campeones cada una, mientras que Estados Unidos y México cuentan con uno.

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 -

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