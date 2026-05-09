Récords y momentos inolvidables de Roger Milla en el Mundial

La historia de Roger Milla combina talento, experiencia y momentos inolvidables en la máxima cita del fútbol mundial.

El nombre de Roger Milla quedó grabado para siempre en la historia de los Mundiales gracias a su carisma, talento y capacidad para desafiar la edad. Nacido en Camerún en 1952, Milla ya era un jugador reconocido en África cuando participó en la Copa del Mundo de España 1982, aunque sería ocho años más tarde cuando alcanzaría la fama internacional. En Italia 1990, el delantero sorprendió al planeta al liderar la histórica actuación de Camerún, selección que se convirtió en la primera africana en alcanzar unos cuartos de final en un Mundial.

En aquel torneo de 1990, Milla llegó con 38 años y después de haber anunciado su retiro internacional. Sin embargo, el entonces presidente camerunés le pidió regresar para representar al país, y la decisión terminó siendo inolvidable. Entrando desde el banquillo, marcó cuatro goles decisivos, incluidos dos en la prórroga contra Colombia en octavos de final. Uno de esos tantos nació tras un error del arquero René Higuita, una jugada que todavía es recordada entre las escenas más icónicas de la Copa del Mundo. Además, sus celebraciones bailando junto al banderín de córner se transformaron en una imagen eterna del fútbol mundial.

Camerún tuvo una destacada actuación en el Mundial de Italia 1990 - FIFA

El impacto de Roger Milla con Camerún

El impacto de Roger Milla fue mucho más allá de los goles. Su liderazgo, experiencia y alegría ayudaron a cambiar la percepción del fútbol africano en el escenario internacional. Camerún dejó de ser visto como un simple participante exótico y pasó a ser un rival competitivo y respetado. Milla también rompió barreras relacionadas con la edad, demostrando que un futbolista veterano todavía podía marcar diferencias al máximo nivel. Su actuación inspiró a generaciones de jugadores africanos que años después triunfarían en Europa y en selecciones mundialistas.

La leyenda del camerunés todavía crecería en Estados Unidos 1994. Con 42 años, Roger Milla anotó frente a Rusia y estableció el récord como el goleador más veterano en la historia de los Mundiales, una marca que continúa vigente.

Aunque Camerún no avanzó lejos en aquel torneo, el delantero volvió a convertirse en protagonista por su espíritu competitivo y su capacidad para desafiar el paso del tiempo. Más de tres décadas después de sus hazañas, Roger Milla sigue siendo recordado como uno de los personajes más entrañables e influyentes que haya dejado la Copa del Mundo.

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