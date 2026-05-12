Cuatro datos que no sabías del futbolista Erling Haaland

El noruego es una de las estrellas que darán vida a la Copa del Mundo de la FIFA, la cual comienza el 11 de junio.

Cualquiera que lo haya visto jugar habrá advertido que Erling Haaland podría haber destacado perfectamente como jugador de balonmano o velocista de élite. El noruego, sin embargo, prefirió aprovechar su asombrosa rapidez en el césped para anotar goles a la misma velocidad que corre y batir así un récord tras otro.

A lo largo de su trayectoria, Haaland ha ido pulverizando marcas de auténticas leyendas de nuestro deporte. No en vano, estamos ante el jugador que menos ha tardado en anotar 50 goles en la Premier League, el que más rápido ha sumado 40 tantos en la Liga de Campeones de la UEFA y el que antes ha alcanzado el centenar de dianas en una de las cinco principales ligas de Europa.

Aunque es cierto que el ariete nunca ha disputado una fase final de un campeonato mundial en categoría absoluta, el público empezó a descubrir su capacidad anotadora en un torneo de la FIFA. Fue en la Copa Mundial Sub-20 de 2019, cuya tabla de goleadores terminó encabezando tras firmar nueve dianas en un mismo partido.

Erling Haaland es actualmente jugador del Manchester City - FIFA

Curiosidades de Erling Haaland

Gareth Southgate reconoció que la selección inglesa llamó a la puerta de Haaland, aprovechando que nació allí cuando su padre, Alf-Inge, jugaba en el Leeds United. El delantero, sin embargo, fue claro al respecto: "Elegí jugar con Noruega de forma natural. Me siento orgulloso de ser noruego".

La tradición deportiva de la familia de Haaland no se limita a su padre, un rocoso centrocampista que disputó 34 partidos con el combinado nacional de Noruega. Su madre, Gry Marita Braut, ganó campeonatos nacionales de heptatlón en los 90, y su abuelo fue un conocido corredor de fondo.

El propio Erling causó sensación en el mundo del atletismo a una edad muy temprana, dado que batió el récord mundial de salto de longitud en parada entre niños de cinco años (1,63 m). Nadie ha conseguido batir su marca 18 años después.

Durante su etapa en la selección Sub-17, Haaland grabó una canción y un videoclip con un grupo de rap que formó con sus compañeros Erik Botheim y Erik Tobias, al que llamaron Flow Kingz. El vídeo, en el que el trío rendía tributo a un DJ noruego, supera los trece millones de visualizaciones en YouTube.

*Información FIFA.

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