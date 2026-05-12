La exclusión de Roony Bardghji, extremo del Barcelona, es una de las grandes sorpresas en la lista de Suecia para el Mundial 2026.

La selección de Suecia ha presentado de manera oficial la lista de 26 futbolistas que disputarán la Copa Mundial 2026, convirtiéndose, junto a Bosnia y Herzegovina, en una de las primeras selecciones en confirmar su nómina definitiva para el torneo. El anuncio ha generado gran expectativa en el país nórdico, que vuelve a ilusionarse con una actuación destacada en la máxima cita del fútbol internacional.

El combinado sueco llega al Mundial con una base sólida de jugadores que compiten en algunas de las ligas más exigentes de Europa. Entre las principales figuras destacan Viktor Gyökeres, delantero del Arsenal; Alexander Isak, atacante del Liverpool; Victor Lindelöf, defensor del Aston Villa; Anthony Elanga, extremo del Newcastle United; Lucas Bergvall, mediocampista del Tottenham Hotspur; y Yasin Ayari, jugador del Brighton & Hove Albion, todos ellos llamados a ser piezas clave en el esquema del equipo.

Suecia revela su lista de convocados para el Mundial 2026 - Selección de Suecia

Ausencias en Suecia

No obstante, la convocatoria también ha dejado una ausencia llamativa. Roony Bardghji, joven extremo del Barcelona, quedó fuera de la lista definitiva pese a haber participado en convocatorias anteriores e incluso en los partidos de clasificación. Su exclusión ha generado sorpresa entre los aficionados, ya que era considerado uno de los talentos emergentes con mayor proyección dentro del fútbol sueco.

El anuncio oficial estuvo acompañado de un video de presentación que rápidamente comenzó a viralizarse en Suecia, generando conversación en redes sociales y medios deportivos. Con una mezcla de experiencia y juventud, la selección sueca afrontará el Mundial 2026 con la ambición de consolidarse nuevamente como un equipo competitivo en el escenario internacional.

Aficionados de la Selección de Suecia - Archivo

Etiquetas