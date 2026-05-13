Timothy Weah concretó el sueño pendiente de su padre

George Weah nunca pudo disputar una Copa del Mundo con Liberia, pero su hijo Timothy cumplió ese sueño al representar a Estados Unidos en el 2022 y lo volverá a hacer este 2026.

La historia de la familia Weah ocupa un lugar especial en el fútbol mundial por unir generaciones, continentes y contextos completamente distintos. Lo que comenzó con la brillante carrera de George Weah terminó encontrando continuidad en su hijo, Tim Weah, quien logró disputar una Copa del Mundo con la selección de Estados Unidos y en este 2026 va por su segundo Mundial. Padre e hijo representan uno de los casos más singulares del deporte: dos futbolistas de élite vinculados por la sangre, pero defendiendo camisetas nacionales diferentes en la máxima competencia del fútbol.

George Weah marcó una época durante la década de los noventa gracias a su talento, velocidad y capacidad goleadora. Su paso por clubes históricos como el AC Milan y el Paris Saint-Germain lo convirtió en una referencia internacional. En 1995 alcanzó la cima al ganar el Balón de Oro, convirtiéndose en el primer y único futbolista africano en recibir dicho reconocimiento. Sin embargo, pese a su enorme prestigio individual, nunca pudo disputar una Copa del Mundo debido a las limitaciones futbolísticas de Liberia a nivel colectivo.

George Weah of AC Milan -

Timothy Weah cumplió el sueño de su padre

Décadas después, su hijo Timothy Weah consiguió cumplir el sueño mundialista que su padre no logró alcanzar. Nacido en Nueva York y formado en parte dentro de la cantera del Paris Saint-Germain, Tim decidió representar a la selección de Estados Unidos, influenciado tanto por su entorno familiar como por las oportunidades deportivas que encontró en ese país. Durante el Mundial de la FIFA Catar 2022, el delantero dejó su huella al marcar un gol frente a Gales, consolidando así su nombre en la escena internacional. Además, su carrera en clubes europeos como el LOSC Lille, la Juventus y ahora en el Olympique de Marsella ha reafirmado su crecimiento en la élite.

El caso de los Weah refleja mucho más que una coincidencia familiar en el deporte. George representa la inspiración y el orgullo de Liberia, país que posteriormente también gobernó como presidente, mientras que Tim simboliza una nueva generación marcada por la globalización y las oportunidades internacionales. A través de distintas banderas, ambos lograron construir un legado que trasciende el fútbol y demuestra cómo una misma familia puede dejar huella en escenarios completamente diferentes del mundo.

Anotación de Timothy Weah ante Gales -

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