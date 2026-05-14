Camavinga no es convocado por Francia para el Mundial 2026

Este día, el técnico Didier Deschamps reveló el listado de 26 jugadores para la Copa del Mundo de la FIFA.

El jugador del Real Madrid, Eduardo Camavinga, se queda fuera de la lista de jugadores convocados por el seleccionador francés, Didier Deschamps, para el próximo Mundial y en la que otro madridista, Kylian Mbappé, vuelve a ser la gran estrella gala.

Deschamps, que presentó este jueves la lista de los 26 elegidos en una entrevista al canal TF1, justificó la ausencia de Camavinga porque "sale de una temporada difícil en la que ha jugado menos y ha tenido lesiones".

"Es todavía joven", añadió el seleccionador, que dijo entender la "decepción" que estará experimentando por no figurar en la lista.

Las grandes novedades en los anuncios del seleccionador son la presencia del portero Robin Risser, del Lens, en sustitución de Lucas Chevalier, del París Saint Germain, y la de Jean-Philippe Mateta.

Sobre su apuesta por Risser como tercer guardamenta, indicó que ha hecho "una muy buena temporada" y admitió que Chevalier "puede estar decepcionado", pero recordó que "no juega desde hace meses".

El capitán Mbappé fue uno de los primeros que reaccionó en sus redes sociales a la presentación de la lista con un mensaje en el que mostró su "orgullo inmenso por poder una vez más representar a mi país en la mayor de las competiciones. Vamos a tratar de que estéis orgullosos".

Entre los seleccionados, además de la estrella del Real Madrid, hay otros dos que juegan en la liga española, su compañero Tchouméni también en el Real Madrid y Koundé en el Barcelona.

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Voici nos 26 Bleus qui représenteront la France à la ????? ?? ????? ???? ! ?#FiersdetreBleus pic.twitter.com/CqKUzJpSK0 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 14, 2026

Lista de seleccionados por Deschamps

Porteros: Mike Maignan (Milan/ITA), Brice Samba (Rennes/FRA), Robin Risser (Lens/FRA)

Defensas: Jules Koundé (Barcelona/ESP), Lucas Digne (Aston Villa/ING), William Saliba (Arsenal/ING) Malo Gusto (Chelsea/ING), Lucas Hernandez (PSG/FRA), Theo Hernandez (Al-Hilal/ARS), Ibrahima Konaté (Liverpool/ING), Dayot Upamecano (Bayern Múnich/ALE), Maxence Lacroix (Crystal Palace/FRA)

Centrocampistas: N'Golo Kanté (Fenerbahçe/TUR), Manu Koné (Roma/ITA), Adrien Rabiot (Milan/ITA), Aurélien Tchouameni (Real Madrid/ESP), Warren Zaïre-Emery (PSG/FRA)

Delanteros: Maghnes Akliouche (Mónaco/FRA), Rayan Cherki (Manchester City/ING), Ousmane Dembélé (PSG/fra), Désiré Doué (PSG/FRA), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP), Michael Olise (Bayern Múnich/ALE), Marcus Thuram (Inter Milán/ITA), Bradley Barcola (PSG/FRA), Rayan Cherki (Manchester City/ING), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace/FRA).

Didier Deschamps dejará la selección de Francia tras el Mundial 2026 Desde Francia, indican que Zinedine Zidane es el candidato principal para sustituir a Deschamps como técnico del combinado francés.

*Información EFE

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