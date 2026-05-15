Hermanos, misma sangre y distintas banderas en el fútbol

El caso más recordado es el de los hermanos Boateng, que llegaron a enfrentarse en el Mundial de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

La historia del fútbol internacional está llena de casos curiosos relacionados con la nacionalidad de los jugadores. En los últimos años, el debate sobre qué selección debe representar un futbolista con raíces en varios países ha tomado fuerza debido a la globalización y la migración. Muchos jugadores nacen en una nación, crecen en otra y tienen la posibilidad de elegir entre diferentes combinados nacionales. En algunos casos, incluso hermanos terminan defendiendo camisetas distintas, convirtiéndose en protagonistas de historias únicas dentro del deporte.

Uno de los ejemplos más recientes y llamativos es el de los hermanos Iñaki Williams y Nico Williams. Ambos nacieron en España e iniciaron su carrera futbolística en el mismo entorno, pero terminaron representando selecciones diferentes. Iñaki debutó con España en 2016, aunque nunca logró consolidarse en la absoluta. Ante la dificultad de volver a ser convocado, optó por representar a Ghana, país de origen de sus padres, y disputó el Mundial de Catar 2022 con la selección africana. Nico, en cambio, rápidamente se convirtió en una de las grandes promesas del fútbol español y logró afianzarse con la Roja, conquistando títulos como la Nations League y la Eurocopa a una edad muy temprana.

Nico Williams renueva con el Athletic hasta 2035 - @AthleticClub

Otros casos de hermanos con distintas selecciones

Otro caso conocido es el de los hermanos Thiago Alcântara y Rafinha Alcântara. Hijos del histórico futbolista brasileño Mazinho, ambos crecieron futbolísticamente en España y pasaron por las categorías inferiores de la selección española. Sin embargo, al llegar a la élite tomaron caminos distintos. Thiago decidió mantenerse con España y construyó una carrera internacional exitosa, participando en Mundiales y Eurocopas. Rafinha, por su parte, eligió representar a Brasil, aunque su recorrido con la Canarinha fue mucho más breve y discreto, limitado principalmente a partidos amistosos.

La historia más intensa quizá sea la de los hermanos Jérôme Boateng y Kevin-Prince Boateng. Ambos nacieron en Berlín y defendieron a Alemania en categorías juveniles, pero sus caminos se separaron tras diversos conflictos relacionados con Kevin-Prince. Luego de un episodio polémico que terminó con una lesión de Michael Ballack antes del Mundial 2010, Kevin-Prince rompió definitivamente con el fútbol alemán y decidió representar a Ghana. Desde entonces disputó dos Copas del Mundo con la selección africana, enfrentándose incluso a su hermano Jérôme en el máximo torneo internacional. Mientras Kevin-Prince tuvo una trayectoria marcada por controversias, Jérôme vivió una carrera mucho más estable y exitosa con Alemania, selección con la que conquistó el Mundial de 2014 y se consolidó como uno de los mejores defensores de su generación.

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Juntos o incluso cara a cara con selecciones distintas. 58 son los hermanos ? que han disputado la Copa Mundial.



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