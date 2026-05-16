El economista que predijo a los últimos campeones del mundo

Joachim Klement utiliza modelos econométricos basados en datos demográficos, económicos y simulaciones estadísticas. Ahora proyecta un campeón inédito para 2026.

Cada Copa del Mundo despierta ilusiones, debates y pronósticos imposibles de evitar. Sin embargo, en los últimos años, uno de los análisis que más ha llamado la atención en el entorno futbolístico no proviene de un exjugador ni de un entrenador, sino de un economista. Se trata de Joachim Klement, investigador de Panmure Liberum, quien desarrolló un modelo econométrico capaz de anticipar tendencias y posibles campeones mundiales mediante estadísticas avanzadas y simulaciones probabilísticas.

El trabajo de Klement combina variables poco habituales en el análisis deportivo, como el PIB per cápita, la población de cada país y factores climáticos, además de datos históricos de rendimiento futbolístico. Según el economista, estas variables logran explicar cerca del 55 % del desempeño de las selecciones en los Mundiales, mientras que el restante 45 % depende de la suerte, un elemento imposible de eliminar en un torneo tan corto y emocional como la Copa del Mundo. Para construir sus proyecciones, utiliza regresiones estadísticas y simulaciones de Monte Carlo, generando miles de escenarios posibles para estimar probabilidades de clasificación y avance.

?⚽️ ¿Quién será el próximo Campeón del Mundo?



?El matemático Joachim Klement acertó los últimos 3 Mundiales ya hizo su predicción para 2026...



? La selección campeona levantaría su PRIMER Mundial



???? Además, Messi y Cristiano Ronaldo se cruzarían en su última Copa del Mundo... pic.twitter.com/8QD69wU2eI — Santiago Zavattiero (@santiagasu) May 16, 2026

El pronóstico de Joachim Klement para la Copa del Mundo 2026

De cara al próximo Mundial de 48 selecciones, el modelo dejó varias predicciones sorprendentes desde la fase de grupos. Entre ellas aparecen Corea del Sur liderando el Grupo A, Australia terminando primera en el Grupo D y Ecuador avanzando en el Grupo E detrás de Alemania. También proyecta a selecciones tradicionales como Brasil, Francia, Argentina, España, Inglaterra y Portugal dominando sus respectivas zonas, aunque con diferencias mínimas en varios grupos altamente competitivos. El sistema además contempla el nuevo formato del torneo, donde ocho de los mejores terceros lugares avanzarán a la fase eliminatoria, aumentando considerablemente las posibilidades de sorpresas.

Precisamente las mayores sorpresas llegarían en las rondas de eliminación directa. El pronóstico más impactante del economista señala que Japón eliminaría a Brasil en dieciseisavos de final, un resultado que Klement considera una de las mayores sorpresas potenciales en la historia de los Mundiales. El modelo argumenta que la selección japonesa atraviesa una evolución táctica y competitiva sostenida, capaz de desafiar incluso a las grandes potencias sudamericanas y europeas. A partir de allí, el torneo avanzaría con eliminaciones inesperadas y un cuadro dominado casi exclusivamente por selecciones europeas.

En cuartos y semifinales, el modelo proyecta que Inglaterra frenaría la histórica campaña japonesa, mientras que Portugal eliminaría a Argentina en un duelo marcado por el peso de las figuras veteranas. Al mismo tiempo, Países Bajos sorprendería eliminando a Francia y posteriormente a España, consolidando un camino inesperado hacia la final. De esta manera, las semifinales quedarían compuestas únicamente por equipos europeos, algo que no ocurre desde el Mundial de Rusia 2018.

La simulación concluye con una final inédita entre Portugal y Países Bajos, donde la selección neerlandesa terminaría conquistando su primera Copa del Mundo. Según Klement, el encuentro tendría un desarrollo táctico y conservador, más cercano a las finales cerradas de 2010 y 2014 que al vibrante Argentina-Francia de Catar 2022.

Aun así, el economista insiste en que su objetivo no es predecir el futuro con exactitud absoluta, sino medir probabilidades dentro de un deporte donde el azar sigue teniendo un papel decisivo. Y precisamente esa combinación entre estadística e incertidumbre es la que convierte al fútbol en el espectáculo más impredecible del planeta.

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