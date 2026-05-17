El técnico con más partidos dirigidos en Mundiales

En el Mundial 2026, el incremento de partidos podría permitir que Didier Deschamps alcance o supere la marca histórica de encuentros dirigidos en la Copa del Mundo.

El legado de Helmut Schön no se limita únicamente a la cantidad de compromisos disputados. Bajo su dirección, la selección alemana alcanzó un rendimiento extraordinario: registró 16 victorias, 5 empates y apenas 4 derrotas. Además, conquistó el campeonato mundial en 1974, consolidando su nombre entre los estrategas más exitosos de todos los tiempos. Su capacidad táctica, disciplina y liderazgo permitieron que Alemania se mantuviera constantemente entre las mejores selecciones del planeta, convirtiendo su paso por los Mundiales en una referencia histórica para futuras generaciones.

Sin embargo, el récord del técnico alemán se encuentra hoy más amenazado que nunca. El francés Didier Deschamps se perfila como el principal candidato para superar esa histórica cifra en la Copa del Mundo de 2026. El seleccionador de Francia acumula actualmente 19 partidos mundialistas y, solo con disputar la fase de grupos del próximo torneo, alcanzará los 22 encuentros, quedando muy cerca de los registros de Schön y del brasileño Carlos Alberto Parreira, quien ocupa el segundo lugar histórico con 23 partidos dirigidos.

25 - Dünya Kupası tarihinde en fazla maça çıkan teknik direktör, 1966-1978 arasında Almanya'nın başında 25 karşılaşmada görev yapan ve 1974'te şampiyon olan Helmut Schön. Mister. #OptaWorldCupCountdown pic.twitter.com/i2nd19lhSd — OptaCan (@OptaCan) May 17, 2026

Podría haber un nuevo récord en Mundiales

Deschamps llegará al Mundial de 2026 tras haber participado en cuatro ediciones consecutivas al mando de la selección francesa: Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y la próxima cita organizada por Estados Unidos, México y Canadá. Su trayectoria no solo destaca por la cantidad de apariciones, sino también por la efectividad de sus equipos. Bajo su conducción, Francia ha sumado 45 puntos gracias a 14 victorias y 3 empates, además de anotar 42 goles y recibir únicamente 21. Estos números evidencian el equilibrio competitivo de un conjunto que ha sabido combinar contundencia ofensiva con solidez defensiva.

La ampliación del Mundial a un formato más extenso también influye directamente en la posibilidad de romper récords históricos. Si Francia logra avanzar más allá de los cuartos de final en 2026, Deschamps superará oficialmente los 25 partidos de Helmut Schön y se convertirá en el entrenador con más encuentros dirigidos en la historia de la Copa del Mundo. Más allá de las estadísticas, esta posible hazaña simboliza el inicio de una nueva era para los técnicos mundialistas, en la que la continuidad, la experiencia y los torneos ampliados permiten que marcas consideradas intocables comiencen finalmente a caer.

Didier Deschamps dejará la selección de Francia tras el Mundial 2026 - EFE

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