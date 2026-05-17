Futbolista con raíces guatemaltecas que llegó a un Mundial

Aunque Guatemala nunca ha logrado clasificar a un Mundial, existe el caso de un futbolista con padre guatemalteco que formó parte de la selección de EE.UU. en Catar 2022.

En el mundo del fútbol moderno existen numerosos jugadores con raíces diversas que representan a distintas selecciones nacionales. Sin embargo, entre los futbolistas con ascendencia guatemalteca, hay un caso particularmente destacado por haber alcanzado la máxima vitrina del deporte: la Copa Mundial de la FIFA. Se trata de Cristian Roldán, un mediocampista profesional que logró ser convocado a una Copa del Mundo, aunque no defendiendo los colores de Guatemala.

Cristian Roldán nació en Artesia, California, en los Estados Unidos, hijo de padre guatemalteco originario de Gualán, Zacapa, y madre salvadoreña. Su trayectoria profesional lo llevó a consolidarse en el fútbol de clubes en la Major League Soccer, hasta ser considerado por la selección nacional estadounidense. Su mayor logro internacional fue ser incluido en la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial de Catar 2022.

"I'm proud to show that culture each and every gameday."



To celebrate #HispanicHeritageMonth, Cristian Roldan joins the @ussoccer podcast this week with @AleBedoya17! ?️



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Roldán, único futbolista con ascendencia guatemalteca en un Mundial

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2022, Roldán formó parte de la plantilla de la selección de Estados Unidos. Aunque estuvo presente en el torneo y en la dinámica del equipo, no llegó a disputar minutos oficiales, permaneciendo en el banquillo en los cuatro partidos que su selección jugó. Aun así, su convocatoria representó un hecho histórico para los futbolistas con raíces guatemaltecas.

Cabe destacar también la figura de su hermano, Alex Roldán, quien también es profesional y posee nacionalidad guatemalteca, aunque optó por representar internacionalmente a la selección de El Salvador.

Ambos hermanos fueron en su momento seguidos de cerca por la Federación de Fútbol de Guatemala, pero terminaron defendiendo otras selecciones nacionales. La historia de los Roldán refleja cómo el talento con raíces guatemaltecas ha logrado llegar a la élite del fútbol mundial, aunque bajo diferentes banderas.

Cristian Roldán, jugador de Seattle Sounders, que representa a Estados Unidos, tiene raíces guatemaltecas por su padre - Seattle Sounders FC

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