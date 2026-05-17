¿Cómo el fútbol defensivo arruinó el Mundial de 1990?

El Mundial de 1990 no solo tuvo el peor promedio goleador de la historia, también obligó a FIFA e IFAB a modificar reglas que transformaron el fútbol moderno.

El Mundial de la FIFA Italia 1990 suele ser recordado con nostalgia por sus estadios históricos, sus figuras legendarias y la inolvidable canción Un’estate Italiana. Sin embargo, detrás de esa estética memorable se escondía un torneo extremadamente defensivo y poco atractivo para el espectador. Lo que prometía convertirse en la mayor fiesta del fútbol terminó siendo una competencia lenta, cerrada y con muy pocos goles. Incluso dirigentes de la FIFA, entre ellos el entonces secretario general Joseph Blatter, criticaron duramente el nivel del espectáculo y consideraron que el fútbol había perdido su esencia ofensiva.

Uno de los principales motivos por los que Italia 90 es considerado el peor Mundial de la historia fue la escasez de goles. El torneo registró un promedio de apenas 2,21 anotaciones por partido, la cifra más baja en la historia de las Copas del Mundo. Cerca del 40 % de los encuentros terminaron 1-0 y la mayoría de los partidos no superaron los dos goles. El problema no era únicamente la falta de precisión de los delanteros, sino la ausencia total de ambición ofensiva. Muchas selecciones preferían defender con todos sus jugadores antes que arriesgarse a atacar, convirtiendo numerosos encuentros en partidos trabados y carentes de emoción.

El Mundial 1990 perfeccionó el 'catenaccio'

La táctica dominante de la época también influyó enormemente en el pobre espectáculo. El fútbol europeo venía marcado por sistemas ultradefensivos inspirados en el catenaccio italiano, donde el orden táctico y la protección del arco eran más importantes que la creatividad ofensiva. Equipos enteros retrocedían líneas y apostaban únicamente al error rival. Además, la regla del fuera de juego favorecía demasiado a las defensas, ya que bastaba un pequeño movimiento hacia adelante para dejar al atacante en posición adelantada. Como consecuencia, los delanteros tenían enormes dificultades para generar oportunidades claras y los partidos se llenaban de interrupciones constantes.

Otro factor determinante fue el sistema de puntuación vigente en aquella época. Las victorias otorgaban solo dos puntos, mientras que el empate concedía uno. Esto provocaba que muchas selecciones consideraran más conveniente defender un empate antes que arriesgarse a perder. Para equipos modestos, igualar ante una potencia futbolística era visto como un negocio aceptable. La consecuencia fue un Mundial extremadamente conservador, donde abundaban los partidos cerrados y las remontadas prácticamente no existían. Italia 90 dejó tan en evidencia este problema que, pocos años después, la FIFA decidió implementar el sistema actual de tres puntos por victoria para incentivar el juego ofensivo.

A todo esto se sumaba una práctica que hoy parecería impensable: los arqueros podían tomar el balón con las manos tras un pase deliberado de un compañero. Muchos equipos utilizaban esta regla para perder tiempo constantemente y enfriar los partidos. Los defensores retrocedían el balón al guardameta una y otra vez, mientras el reloj seguía avanzando. Algunos encuentros se volvieron desesperadamente lentos por esta razón, especialmente el empate entre Egipto e Irlanda, considerado por muchos uno de los partidos más aburridos en la historia de los Mundiales. La FIFA entendió que era necesario actuar y, tras el torneo, modificó la regla para prohibir que el arquero atrapara con las manos un pase realizado con el pie por un compañero.

A pesar de todas sus críticas, Italia 90 mantiene un lugar especial en la memoria de los aficionados. Fue el Mundial de las lágrimas de Diego Maradona, de la consagración de Lothar Matthäus y de escenarios míticos como el Stadio Olimpico o el San Siro. Además, muchas de las reformas que transformaron el fútbol moderno nacieron precisamente como respuesta al fracaso de aquel campeonato. En cierto modo, Italia 1990 fue tan aburrido que obligó al deporte a evolucionar. Por eso, aunque sea recordado como el peor Mundial de la historia, también terminó siendo uno de los más influyentes.

Alemania que ganó el Mundial Italia 1990 - Internet

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