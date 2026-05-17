Revoluciona tu experiencia en el Mundial 2026: Plataforma

La plataforma ya está disponible y promete convertirse en la guía definitiva para los aficionados, con mapas, rutas, información de partidos y herramientas inteligentes.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y los aficionados al fútbol ahora tendrán una nueva herramienta tecnológica para disfrutar al máximo del torneo. Se trata de una plataforma gratuita que ya fue lanzada oficialmente y que busca facilitar la experiencia de millones de personas durante la próxima Copa del Mundo.

La plataforma fue creada para ayudar tanto a turistas como a fanáticos locales a movilizarse fácilmente entre las distintas sedes mundialistas. Entre sus principales funciones destacan mapas interactivos, recomendaciones de transporte, ubicación de estadios, sitios turísticos cercanos, restaurantes, hospedajes y alertas en tiempo real relacionadas con actividades y partidos.

Además, la aplicación ofrecerá información actualizada sobre horarios, eventos especiales y rutas recomendadas para evitar complicaciones durante los días de mayor afluencia de personas. La idea es que los usuarios puedan organizar mejor su experiencia antes y durante cada encuentro deportivo.

La plataforma digital llevapor nombre Copa del Mundo - Visit México, y ya está disponible para los usuarios La aplicación también integra opciones de asistencia para turistas internacionales, incluyendo herramientas de traducción y orientación para facilitar la movilidad de visitantes provenientes de distintas partes del mundo.

Más de la plataforma

Detrás del impulso tecnológico de esta iniciativa se encuentra Huawei, compañía que participa en el desarrollo de soluciones digitales enfocadas en conectividad e inteligencia artificial. Su participación busca fortalecer la experiencia digital de los aficionados durante uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

El Mundial 2026 será histórico debido a la cantidad de selecciones participantes y al número de ciudades sede que albergarán encuentros, lo que representa un enorme reto de organización y movilidad para millones de asistentes.

Robot humanoide sorprende al cantar con una orquesta: la inteligencia artificial llega a la música clásica La inteligencia artificial sigue rompiendo barreras y ahora también conquista los escenarios musicales.

Por ello, esta nueva aplicación pretende convertirse en una guía integral para quienes viajarán durante el torneo, ofreciendo herramientas útiles para reducir tiempos de traslado, ubicar servicios cercanos y mantenerse informados en tiempo real. Otro aspecto importante es que la plataforma continuará recibiendo actualizaciones en los próximos meses.

Con este lanzamiento, empresas tecnológicas como Huawei buscan posicionarse como piezas clave en la transformación digital de los grandes eventos deportivos.

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