El Primer Show de Medio Tiempo en la Final Mundialista

La final de la Copa Mundial de 2026 no solo definirá al nuevo campeón del futbol, puesto que ostenta Argentina, sino que también marcará un momento histórico, pues por primera vez se realizará un espectáculo de medio tiempo durante el partido más decisivo del torneo.

El histórico show de medio tiempo de la final de una Copa del Mundo se llevará a cabo el 19 de julio de 2026 en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey y tendrá como protagonistas a Shakira, Madonna y BTS. Además, la producción artística estará bajo la dirección de Chris Martin, vocalista y cofundador de Coldplay.

La FIFA explicó que el espectáculo de medio tiempo será producido junto con la organización Global Citizen y tendrá un enfoque solidario. La intención es apoyar el Fondo FIFA y Global Citizen para la educación, un programa que busca recaudar inicialmente US$100 millones para ampliar el acceso a educación y oportunidades deportivas para niños de distintos países.

Como parte de esa iniciativa, la FIFA donará un dólar por cada entrada vendida durante la Copa del Mundo de 2026. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que el show de medio tiempo pretende llegar "al corazón de la gente" no solo por la magnitud artística, sino también por el impacto social que busca generar.

La cantante colombiana Shakira destacó que este proyecto une dos aspectos importantes de su vida: la música y la construcción de escuelas. La artista, recordada mundialmente por "Waka Waka" en Sudáfrica 2010, también interpreta "Dai Dai", canción oficial de este certamen junto con el cantante Burna Boy. Los ingresos generados por el tema también serán destinados al fondo educativo impulsado por la FIFA y Global Citizen.

La organización indicó que el espectáculo será transmitido en vivo para millones de personas alrededor del mundo y tendrá como eje central la unión global a través del deporte y la música. Incluso, personajes de Plaza Sésamo y Los Muppets participarán en el evento para reforzar el mensaje relacionado con la educación infantil.

La idea de incorporar un show de medio tiempo comenzó a tomar forma desde 2025, cuando la FIFA anunció su alianza con Global Citizen para transformar la final del Mundial en una experiencia similar a los grandes espectáculos deportivos de Estados Unidos.

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