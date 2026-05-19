Futbolista uruguayo que representará a Catar en el Mundial

A sus 42 años, el delantero uruguayo-catarí podría establecer un nuevo récord de edad en Copas del Mundo, actualmente en manos de Roger Milla.

El Mundial 2026 promete ser una edición histórica del fútbol internacional. Además de reunir por primera vez a 48 selecciones y disputarse en tres países —Estados Unidos, México y Canadá—, el torneo podría dejar una marca muy especial gracias a Sebastián Soria, el delantero uruguayo nacionalizado catarí que, a sus 42 años, sueña con disputar la máxima competición del fútbol mundial. Nacido en Paysandú, Uruguay, Soria podría convertirse en el jugador de campo más veterano en participar en una Copa del Mundo si finalmente integra la lista definitiva de Catar y suma minutos durante el certamen.

La trayectoria de Soria es tan particular como admirable. Debutó profesionalmente en el club Liverpool Fútbol Club, pero en 2004 decidió continuar su carrera en Catar, donde construyó una extensa y exitosa historia deportiva. Con el paso de los años obtuvo la nacionalidad catarí y comenzó a representar al seleccionado asiático desde 2007. En Medio Oriente se convirtió en un verdadero referente, acumulando más de 120 partidos internacionales y cerca de 40 goles, cifras que lo posicionan entre los futbolistas más importantes en la historia de la selección catarí.

Un hito histórico se podría dar en el Mundial 2026

A pesar de su legado, el atacante quedó fuera de las convocatorias durante varios años y no pudo formar parte del histórico Mundial de Catar 2022. Sin embargo, el panorama cambió con la llegada del entrenador español Julen Lopetegui, quien decidió devolverle la confianza al veterano delantero e incluirlo nuevamente en el proyecto rumbo al Mundial 2026. Su regreso despertó una enorme emoción tanto en el futbolista como en los aficionados cataríes, especialmente después de participar en el triunfo frente a Emiratos Árabes Unidos que aseguró la clasificación de Catar al torneo.

Uno de los momentos más emotivos de esta nueva etapa ocurrió cuando el capitán catarí Akram Afif le entregó el brazalete de capitán durante un partido oficial. El gesto simbolizó el respeto y la admiración que Soria genera dentro del vestuario. Posteriormente, el delantero expresó en sus redes sociales el orgullo que siente al representar nuevamente a Catar, país donde desarrolló gran parte de su carrera y en el que defendió camisetas históricas como las de Al-Rayyan SC y Qatar SC.

Si finalmente logra disputar el Mundial de 2026, Sebastián Soria no sólo cumplirá un sueño personal que quedó pendiente durante muchos años, sino que también podría ingresar definitivamente en la historia del fútbol. Actualmente, el récord del jugador de campo más veterano en jugar un Mundial pertenece al legendario Roger Milla, quien participó en Estados Unidos 1994 con 42 años. Mientras tanto, la marca absoluta continúa en poder del arquero egipcio Essam El Hadary, quien jugó el Mundial de Rusia 2018 con 45 años. La posible presencia de Soria en Canadá, Estados Unidos y México representaría una historia de perseverancia, disciplina y amor por el fútbol que trasciende fronteras y generaciones.

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