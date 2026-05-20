Canadá lanza campaña para acercarse a los aficionados

La federación canadiense presentó una campaña previa al Mundial 2026 que conecta a jugadores y aficionados, apoyada en datos que confirman el crecimiento del fútbol en Canadá.

Canadá lanzó una nueva campaña de marca nacional titulada "Our Game Now", un proyecto que busca consolidar el papel del fútbol como uno de los deportes centrales en la identidad contemporánea de Canadá. El anuncio llega en un momento clave, a pocos meses de la preparación final rumbo a la Copa Mundial de la FIFA, torneo que el país coorganizará y que ha intensificado el interés por el fútbol a nivel nacional.

La campaña se presenta como un mensaje unificador que refleja una nueva era para el deporte en el país, destacando cómo el fútbol ha pasado de ser una disciplina en crecimiento a ocupar un lugar relevante dentro de la cultura deportiva canadiense. "Our Game Now" busca transmitir la idea de pertenencia colectiva, mostrando que el fútbol ya no es un fenómeno marginal, sino una parte activa del presente deportivo de Canadá.

Canadá busca que el futbol sea un deporte protagonista en el país

Uno de los elementos principales del lanzamiento es una nueva pieza audiovisual estrenada a nivel nacional, acompañada de un sitio web completamente rediseñado de la Federación de Canadá. Esta renovación digital tiene como objetivo acercar a los aficionados a los jugadores, a las historias del equipo nacional y a los momentos que están definiendo el crecimiento del fútbol en el país.

La campaña también tendrá una fuerte presencia en medios tradicionales y digitales, incluyendo transmisiones nacionales, publicidad exterior y activaciones en eventos clave. Además, estará presente en los partidos de despedida de la Canadá en ciudades como Edmonton y Montreal, así como en zonas de aficionados en Toronto y Vancouver, reforzando el vínculo entre el equipo y su afición.

Finalmente, el lanzamiento se apoya en investigaciones recientes que indican que el fútbol se ha consolidado como uno de los deportes favoritos en Canadá, especialmente entre los jóvenes y las comunidades inmigrantes. En este contexto, "Our Game Now" no solo funciona como una campaña publicitaria, sino como una declaración cultural: el fútbol en Canadá ha alcanzado un punto de madurez y expansión que lo posiciona de forma definitiva en el centro del escenario deportivo nacional.

Perfil de la Selección de Canadá en Mundiales de la FIFA - Panamerican World

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