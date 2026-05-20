Entrenadores Revolucionarios en la Historia de los Mundiales

De sistemas tácticos innovadores a filosofías que cambiaron el futbol, varios técnicos dejaron una huella imborrable en la Copa del Mundo y transformaron la manera de entender el juego.

La historia de la Copa Mundial no solo se explica a través de jugadores legendarios o finales inolvidables. También está marcada por entrenadores que revolucionaron el futbol con ideas nuevas, sistemas tácticos innovadores y estilos de juego que terminaron influyendo en generaciones enteras.

Uno de los nombres más influyentes para la FIFA es el de Mario Zagallo, considerado una figura clave en la evolución táctica del futbol brasileño. Según recuerda la FIFA, Zagallo ayudó a transformar el tradicional esquema 4-4-2 de Brasil en un sistema más ofensivo cercano al 4-3-3 durante el Mundial de Suecia 1958, retrocediendo desde el ataque para reforzar el mediocampo, algo poco habitual en aquella época.

Mario Zagallo, leyenda del futbol brasileño - FIFA

Años más tarde, como entrenador en México 1970, Zagallo volvió a revolucionar el juego. La FIFA destaca que tomó el mando de Brasil apenas 75 días antes del torneo y modificó tanto el sistema como la utilización de los futbolistas, construyendo una selección considerada una de las mejores de todos los tiempos. Su apuesta por reunir múltiples jugadores creativos y adaptarlos a nuevas funciones terminó marcando una era.

Otro de los entrenadores que resalta la FIFA como transformador del futbol fue César Luis Menotti. El argentino condujo a Argentina a conquistar su primera Copa Mundial en 1978 y dejó una filosofía conocida mundialmente como el "Menottismo". La FIFA recuerda que Menotti defendía la idea del futbol bien jugado y cambió la organización del trabajo en las selecciones argentinas, otorgándole estabilidad y una identidad futbolística clara al combinado albiceleste.

César Luis Menotti, técnico campeón del mundo con Argentina en 1978 -

La influencia de Menotti trascendió los resultados. Su visión priorizaba el talento, la posesión y la estética en el juego. "El gol debe ser un pase a la red", era una de las frases que la FIFA destaca para explicar la filosofía del entrenador argentino.

La lista de entrenadores innovadores también incluye al italiano Vittorio Pozzo, quien sigue siendo el único estratega en conquistar dos Copas Mundiales consecutivas, en 1934 y 1938. Pozzo era reconocido por sus rigurosos métodos de entrenamiento y por construir una selección italiana dominante en una época donde el futbol comenzaba a desarrollar estructuras tácticas modernas.

Vittorio Pozzo guió a Italia a dos Copas Mundiales: 1934 y 1938 - FIFA

Más recientemente, se ha reconocido el impacto de entrenadores como Didier Deschamps, quien llevó a Francia al título en Rusia 2018 y se unió al exclusivo grupo de campeones mundiales tanto como jugador como entrenador.

Francia ha conseguido dos títulos mundiales, en 1998 y en 2018, en ambos estuvo Didier Deschamps en roles diferentes - FIFA

También destaca la figura de Bora Milutinovic, recordado por clasificar a distintas selecciones a fases eliminatorias mundialistas: México (1986), Costa Rica (1990), Estados Unidos (1994), Nigeria (1998) y China (2002).

Es el único entrenador en la historia que ha dirigido a cinco selecciones diferentes en cinco ediciones consecutivas del torneo: México (1986), Costa Rica (1990), Estados Unidos (1994), Nigeria (1998) y China (2002). - FIFA

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