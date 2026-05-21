Congo Cancela Entrenamientos por Ébola

La selección de la República Democrática del Congo (RDC) canceló sus entrenamientos de preparación para el Mundial de Futbol de 2026 en la capital, Kinsasa, para trasladarlos a Bélgica por el brote de ébola en el este del país, al tiempo que mantiene su partidos amistosos en Europa, incluido uno en España.

Kinsasa, 21 may (EFE).- La selección de la República Democrática del Congo (RDC) canceló sus entrenamientos de preparación para el Mundial de Futbol de 2026 en la capital, Kinsasa, para trasladarlos a Bélgica por el brote de ébola en el este del país, al tiempo que mantiene su partidos amistosos en Europa, incluido uno en España.

Así lo confirmó este jueves a EFE por teléfono el asesor especial del ministro de Deportes congoleño, Alain Makengo.

"Tras la epidemia del virus del Ébola, el Gobierno y la Federación (Congoleña de Fútbol) decidieron trasladar todos los partidos de entrenamiento que estaban programados aquí en Kinsasa", declaró Makengo, al confirmar la disputa de partidos amistosos en Europa.

"El primer partido se disputará el 3 de junio en Lieja (Bélgica) contra Dinamarca, mientras que el segundo está previsto para el 9 de junio en España, contra Chile", precisó el asesor.

El partido en territorio español está previsto que se juegue en el Estadio Municipal de La Línea de la Concepción (provincia de Cádiz, sur).

Makengo aseguró que se han realizado las gestiones diplomáticas necesarias con los dos países europeos para que se celebren estos enfrentamientos de preparación para el Mundial de Futbol, que tendrá lugar entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá.

"Hacemos un llamamiento a los congoleños residentes en Bélgica y España, así como a los de los países vecinos, para que acudan masivamente a apoyar a su selección nacional, que está muy motivada de cara al Mundial de 2026, concluyó el asesor.

El combinado congoleño se encontraba entrenando para el torneo en Kinsasa, ciudad en la que aún no se han registrado casos y que se encuentra a unos 2.000 kilómetros de la provincia de Ituri, epicentro de la epidemia de ébola.

Restricción de entrada a EE. UU.

Aunque Estados Unidos anunció este lunes la restricción de la entrada de viajeros que vengan de Uganda, República Democrática del Congo y Sudán del Sur, países afectados por el brote, Washington no ha puesto objeciones, de momento, al acceso del equipo al país.

La selección de los "Leopardos", como se conoce popularmente al combinado congoleño, volvería así a una Copa del Mundo después de 52 años, integrada en el grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán.

Dirigidos por el francés Sébastien Desabre, los congoleños debutarán ante Portugal el 17 de junio en el NRG Stadium de Houston, Estados Unidos.

Luego jugarán contra Colombia, el 23 del mismo mes en el estadio Akron de Zapopan (México) y cerrarán su fase de grupos contra Uzbekistán cuatro días después en el Mercedes Benz stadium en Atlanta (EE. UU.).

El brote, que se declaró el pasado viernes y ya ha causado 139 muertos y 600 casos sospechosos en la RDC y en Uganda, se corresponde con la cepa Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30% y el 50%, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS declaró este domingo una emergencia internacional ante este brote, aunque considera "bajo" el riesgo global de epidemia.

Se trata del decimoséptimo brote registrado en la RDC desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas. EFE

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