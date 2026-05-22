Chicharito: Mi Recuerdo Inolvidable del Mundial

Hablar de Copas del Mundo para Javier "Chicharito" Hernández es hablar de emociones, recuerdos familiares y momentos que quedaron grabados para siempre en su carrera, según expresó en una entrevista publicada en el sitio web de la FIFA.

Aunque Javier "Chicharito" Hernández disputó tres Mundiales y se convirtió en uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente de México, hay una experiencia que sigue ocupando un lugar especial en su memoria: Sudáfrica 2010.

En una entrevista publicada por FIFA, el histórico atacante recordó cuál fue el momento que más cariño le dejó como jugador. "Siempre atesoraré mi primera participación mundialista", confesó el exdelantero de la selección mexicana. Aquella Copa del Mundo en Sudáfrica llegó cuando apenas tenía 21 o 22 años y comenzaba a abrirse camino en el fútbol internacional.

El torneo terminó cambiando su carrera y consolidándolo como una de las grandes figuras mexicanas de la época. Dentro de todos esos recuerdos, hubo uno que destacó por encima del resto: el gol contra Francia en la fase de grupos. "Chicharito" recordó que anotó en su "segundo partido" dentro de un Mundial, una situación que en ese momento parecía un sueño para un futbolista que recién daba sus primeros pasos en la élite internacional.

Pero lo más especial de esa anotación no fue solamente la importancia deportiva. Lo verdaderamente emotivo fue la conexión familiar detrás de ese momento. "Mi abuelo hizo lo mismo", recordó "Chicharito" durante la entrevista, haciendo referencia a Tomás Balcázar, quien también le marcó a Francia en una Copa del Mundo, específicamente en Suiza 1954.

En la misma entrevista, Hernández también habló sobre la actualidad de México y el proceso rumbo a la próxima Copa del Mundo. El delantero aseguró que espera que la selección pueda aprovechar los partidos de preparación para fortalecerse como grupo y llegar en buena forma al torneo.

"Espero que en estos últimos partidos de preparación lo haga muy bien y el equipo se cohesione", señaló "Chicharito", quien además destacó la importancia de comenzar con un resultado positivo desde el arranque del torneo.

"Es importante obtener un buen resultado en el primer partido, contra Sudáfrica. Con suerte, a partir de ahí podremos avanzar a un buen ritmo. El cielo es el límite", expresó, mostrando confianza en las posibilidades del combinado mexicano.

Además de seguir de cerca el camino de México, Hernández también confesó cuáles serán las otras selecciones que observará con atención durante la próxima Copa del Mundo.

"Seguiré a Portugal por Cristiano Ronaldo. Es su último Mundial y espero que lo aproveche al máximo", comentó. También aseguró que estará pendiente de Argentina por la presencia de Lionel Messi, además de Francia, selección que actualmente cuenta con figuras como Kylian Mbappé.

Etiquetas