Mundiales de fútbol: polémicas, política y arbitrajes

La Copa del Mundo no solo ha dejado goles históricos y momentos inolvidables. A lo largo de más de nueve décadas, varios torneos quedaron marcados por controversias que todavía generan debate entre aficionados, jugadores y expertos.

Desde decisiones arbitrales cuestionadas hasta contextos políticos y acusaciones de arreglos, algunos Mundiales terminaron siendo recordados tanto por el escándalo como por el fútbol.

Italia 1934

El segundo Mundial de la historia, celebrado en Italia, es considerado uno de los más polémicos debido al contexto político de la época. El dictador Benito Mussolini utilizó el torneo como herramienta de propaganda para mostrar el poder del régimen fascista.

Historiadores y especialistas deportivos han señalado presuntas presiones sobre árbitros y dirigentes para favorecer a la selección italiana, que finalmente se coronó campeona. Aunque nunca se comprobó oficialmente un arreglo, el torneo quedó marcado por sospechas que persisten hasta hoy.

Italia haciendo el saludo nazi durante la Copa del Mundo de la FIFA 1934 - Redes sociales

Argentina 1978

La Copa del Mundo de 1978 se disputó en Argentina durante uno de los períodos más oscuros del país sudamericano, bajo una dictadura militar señalada por violaciones a los derechos humanos.

El torneo fue utilizado como una vitrina internacional para mejorar la imagen del gobierno militar. Además, uno de los partidos más discutidos fue la goleada 6-0 de Argentina sobre Perú, resultado que permitió a los anfitriones avanzar a la final por diferencia de goles. Décadas después, continúan existiendo teorías y sospechas sobre posibles presiones políticas alrededor de aquel encuentro.

Argentina campeón del Mundial 1978 - Mariano Nieva

México 1986 y "La Mano de Dios"

Pocas jugadas han generado tanta discusión como el famoso gol de Diego Armando Maradona ante England en los cuartos de final del Mundial de 1986.

El astro argentino anotó utilizando la mano, aunque el árbitro validó la jugada. Minutos después, Maradona marcó uno de los mejores goles en la historia de los Mundiales tras recorrer media cancha dejando rivales atrás. Aquel partido convirtió a la leyenda argentina en héroe para muchos y villano para otros.

Diego Armando Maradona, campeón del mundo en el Mundial de 1986 - Archivo

Corea-Japón 2002: arbitrajes bajo sospecha

El Mundial organizado conjuntamente por Corea del Sur y Japon estuvo lleno de sorpresas, pero también de fuertes cuestionamientos arbitrales.

La selección surcoreana eliminó a Italia y España en partidos plagados de decisiones polémicas. Goles anulados, expulsiones discutidas y fallos arbitrales generaron indignación internacional. Hasta hoy, aficionados consideran aquel torneo como uno de los más controvertidos en términos arbitrales.

Brasil, campeón del Mundial 2002 - Conmebol

Sudáfrica 2010 y el gol fantasma de Inglaterra

En el Mundial de South Africa, Inglaterra sufrió una de las decisiones más recordadas de la era moderna. Durante el duelo ante Alemania, un disparo de Frank Lampard cruzó claramente la línea de gol, pero el árbitro no lo validó.

La polémica fue tan grande que aceleró el debate sobre la implementación de tecnología en el fútbol. Años después, la FIFA adoptó oficialmente el sistema de detección automática de gol y posteriormente el VAR.

Jabulani, polémico balón del Mundial 2010 - FIFA

Catar 2022: críticas antes y durante el torneo

El Mundial más reciente también estuvo rodeado de controversias. La designación de Catar como sede provocó cuestionamientos por las altas temperaturas, los derechos laborales de trabajadores migrantes y las restricciones culturales para aficionados y selecciones.

A pesar de las críticas, el torneo terminó ofreciendo una de las finales más emocionantes de la historia, con Argentina conquistando el título frente a Francia.

En la Copa del Mundo de Catar 2022 se implementaron controles de hidratación en tiempo real. - FIFA

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