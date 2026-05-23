De La Fuente prepara lista de 26 jugadores para el Mundial

Luis de la Fuente, técnico de España, define como "crítico" y "doloroso" el proceso previo a la lista del Mundial, cuyo listado definitivo de 26 jugadores se conocerá este lunes.

A dos días de revelar la lista definitiva de 26 futbolistas que representarán a España en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el seleccionador Luis de la Fuente dejó claro cuál será el criterio que marcará su decisión: el rendimiento deportivo. En una conversación divulgada por la Real Federación Española de Fútbol junto al exseleccionador Vicente del Bosque, el técnico riojano aseguró que su "única motivación" es "llevar a los mejores", alejándose de cualquier presión externa relacionada con clubes o nombres mediáticos.

"Los seleccionadores somos los únicos profesionales cuya única motivación que tenemos es la deportiva, porque sería absurdo no llevar a los mejores. Otros tendrán otras motivaciones, pero la nuestra siempre es pensar en nuestra idea, llevar a los mejores", afirmó De la Fuente. El entrenador insistió en que dentro de la selección no existen divisiones por equipos y lanzó un mensaje de unidad en torno a ‘La Roja’. "Aquí no hay jugadores de clubes, sino de selección", remarcó, dejando entrever que las discusiones externas sobre favoritismos o ausencias suelen generarse más en el entorno mediático y entre aficionados que dentro del propio vestuario.

Proceso duro para Luis de la Fuente previo al Mundial

El seleccionador también reconoció la complejidad emocional que supone elaborar una convocatoria mundialista. De la Fuente calificó este momento como "el proceso más crítico y doloroso", especialmente por tener que dejar fuera a futbolistas que han completado una gran temporada. Sin embargo, garantizó que actuará "con honestidad" y pensando exclusivamente "en lo mejor para el grupo". Además, pidió comprensión a quienes no entren en la lista definitiva, recordando que la prioridad será construir un equipo competitivo y equilibrado para afrontar un torneo de máxima exigencia.

En cuanto a las aspiraciones de España en el Mundial, De la Fuente aceptó el cartel de favorita, aunque con cautela. "Somos favoritos, claro que sí, pero igual que Inglaterra, Alemania, Francia, Brasil, Argentina...", señaló el seleccionador, quien advirtió que el reconocimiento previo "no garantiza nada". Para el técnico, alcanzar las instancias decisivas ya representaría una actuación positiva. "Fracaso será no hacer todo lo que puedes hacer, pero cuando lo haces y aun así te ganan, pues eso es el deporte", reflexionó, subrayando la dificultad de conquistar un torneo tan competitivo.

Por su parte, Vicente del Bosque respaldó el discurso de su sucesor y destacó la importancia de mantener un ambiente sano dentro del grupo. El entrenador campeón del mundo en Sudáfrica 2010 recordó además uno de los episodios más duros de su trayectoria al frente de España: haber dejado fuera de aquella Copa del Mundo a Raúl González y a Marco Senna. "Son cosas que tengo metidas por dentro que no se me van a quitar mientras viva", confesó Del Bosque, quien coincidió en que la actual selección española tiene "un equipazo", aunque pidió afrontar el desafío "con prudencia, con calma, sin presumir mucho".

España anuncia la renovación de Luis de la Fuente - RFEF

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