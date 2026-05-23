Martínez sufre una pequeña fractura a pocos días del Mundial

La lesión sufrida por el 'Dibu' Martínez en la final de la Europa League preocupa a la selección argentina a escasos días del Mundial.

La selección argentina encendió las alarmas a pocos días del inicio del Mundial 2026 tras conocerse la lesión de Emiliano Martínez, uno de sus referentes bajo los tres palos. El arquero sufrió una fractura en el dedo anular durante la entrada en calor previa a una reciente final con el Aston Villa, un contratiempo que generó preocupación inmediata en el entorno albiceleste debido a la cercanía del debut mundialista.

Según la información difundida por el periodista Gastón Edul, el problema del guardameta de Argentina se trata de una "fractura pequeña" que no requeriría intervención quirúrgica. El diagnóstico indica un tiempo estimado de recuperación cercano a los 20 días, lo que abre la posibilidad de que llegue en condiciones al primer partido del torneo, aunque con precauciones en su puesta a punto.

Dibu Martínez tiene una fractura chica. No hace falta intervención. Tiene para 20 días. Apunta a estar para el primer partido de Argentina en el Mundial. Va a llegar.

No va a jugar los amistosos. pic.twitter.com/6jo2CFhIUH — Gastón Edul (@gastonedul) May 22, 2026

Argentina no arriesgará al 'Dibu' Martínez

El plan del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni sería no arriesgarlo en los amistosos previos ante Honduras e Islandia, priorizando su recuperación total. En ese contexto, el arquero Gerónimo Rulli aparece como principal candidato para ocupar el arco en esos compromisos preparatorios, lo que también podría darle minutos importantes de cara a la competencia.

Martínez, pieza clave en la conquista del Mundial de Catar 2022, ha sido determinante desde su debut en la selección en 2021, consolidándose como un especialista en momentos decisivos y tandas de penales. Su evolución reciente lo ha mantenido como titular indiscutido, por lo que su recuperación será seguida de cerca por todo el cuerpo técnico, que confía en contar con él en plenitud para el estreno ante Argelia en el Grupo J.

Dibu Martínez - EFE

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