FIFA sanciona a México previo al Mundial 2026

A días de su debut mundialista, México enfrenta una nueva llamada de atención por el comportamiento de sus aficionados en las gradas.

La selección de México volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que la FIFA sancionara a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) por los actos discriminatorios registrados en partidos recientes del combinado nacional. A pocos días del inicio del Mundial 2026, el organismo rector del fútbol internacional ordenó una reducción parcial del aforo en el estadio Cuauhtémoc de Puebla para el amistoso entre México y Ghana. La medida surge tras la repetición del grito homofóbico emitido por un sector de la afición durante los encuentros frente a Ecuador y Paraguay, disputados entre octubre y noviembre de 2025.

La FMF confirmó la sanción mediante un comunicado oficial, en el que detalló que algunas zonas del estadio fueron bloqueadas para la venta al público, siguiendo las disposiciones impuestas por la FIFA y las autoridades operativas del inmueble. Aunque el estadio Cuauhtémoc cuenta con capacidad para más de 51 mil aficionados, el castigo impidió que se alcance el lleno total. Este nuevo episodio refleja la dificultad que ha tenido el fútbol mexicano para erradicar una conducta que durante años ha provocado multas, advertencias y sanciones deportivas a nivel internacional.

La Federación Mexicana de Futbol informa: pic.twitter.com/BUzSZAQE8B — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) May 22, 2026

El problema de México con el racismo y la homofobia

La preocupación aumenta debido a la cercanía del Mundial 2026, torneo que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá. El debut del conjunto mexicano está programado para el 11 de junio en el estadio Azteca frente a Sudáfrica, en el partido inaugural del certamen. Sin embargo, la persistencia de estos comportamientos discriminatorios podría derivar en castigos más severos en el futuro, afectando no solo la imagen del país como anfitrión, sino también el ambiente festivo que la FIFA busca proyectar durante la Copa del Mundo.

Ante esta situación, la FMF anunció el lanzamiento de una campaña en redes sociales encabezada por figuras históricas del fútbol mexicano, como Hugo Sánchez y Manuel Negrete. La iniciativa pretende incentivar manifestaciones positivas de apoyo, como "la ola", para sustituir definitivamente el polémico grito en las tribunas. Con ello, las autoridades del fútbol mexicano esperan fomentar una cultura de respeto e inclusión en los estadios, en un momento crucial para la imagen internacional del país y de su selección nacional.

Afición de México en las Copas de la FIFA - EFE

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