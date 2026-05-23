Lula da Silva confía en Brasil para ganar el Mundial 2026

Aunque confía en la 'Canarinha', Lula da Silva lamentó que Brasil ya no produzca "genios del fútbol" como en las generaciones históricas.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su confianza en que la selección brasileña pueda conquistar el Mundial de 2026, aunque reconoció que el país atraviesa una etapa distinta a las grandes generaciones que marcaron la historia del fútbol brasileño. Durante su participación en el programa televisivo Sem Censura, el mandatario lamentó que Brasil ya no produzca figuras extraordinarias como las que lideraron las conquistas de 1958, 1970 y 2002. "Lamentablemente no estamos en una fase de producción de genios del fútbol como los que ya tuvimos en 1958, 1970 o 2002", afirmó.

Pese a ello, Lula se mostró optimista con el proceso encabezado por el técnico italiano Carlo Ancelotti, a quien considera clave para devolverle competitividad al combinado nacional. "No somos ninguna maravilla, pero los otros tampoco lo son", sostuvo el mandatario, antes de agregar que Brasil puede aspirar al título si el estratega consigue imponer "seriedad y respeto" dentro del plantel. Lula también señaló que su mayor preocupación de cara al torneo es la selección francesa, actual subcampeona del mundo tras la edición de Catar 2022.

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Brasil no gana el Mundial desde 2002

El jefe de Estado aprovechó además para enviar un mensaje directo a los futbolistas que representarán al país en la próxima Copa del Mundo. Lula pidió humildad y compromiso a los jugadores, recordándoles la responsabilidad que implica vestir la camiseta de la selección brasileña. "Están jugando en nombre del país, que tiene 215 millones de habitantes. Ese grupo tiene que recordar siempre lo que eran cuando no eran famosos", sentenció el presidente brasileño.

La expectativa alrededor del Mundial también coincide con un contexto político especial en Brasil, ya que, desde la redemocratización, los años mundialistas han coincidido con elecciones presidenciales. A diferencia de Catar 2022, disputado excepcionalmente a finales de año, el torneo de 2026 volverá a celebrarse a mitad de año, pocos meses antes de la primera vuelta electoral.

Consultado sobre si el fútbol puede ayudar a unir a una sociedad marcada por la polarización política, Lula respondió con confianza: "Cuando ella (la selección brasileña de fútbol) pierde, lloramos juntos; cuando ella gana, festejamos juntos". El mandatario ya había dejado clara su fe en la ‘Canarinha’ en febrero pasado, cuando besó el trofeo de la Copa del Mundo y aseguró estar "convencido" de que Brasil será campeón nuevamente.

Lula da Silva, presidente de Brasil - EFE

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