Canadá listo para la fiebre de la Copa del Mundo 2026

El primer ministro Mark Carney aseguró que el país está preparado para recibir la Copa del Mundo más grande de la historia, mientras Gianni Infantino destacó el impacto global y económico que tendrá el torneo.

A menos de tres semanas del inicio de la Copa del Mundo 2026, Canadá acelera su cuenta regresiva para recibir el torneo más grande en la historia del futbol.

Durante un evento celebrado en Ottawa junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó que el país está listo para albergar una competición sin precedentes.

"Canadá está listo para recibir la Copa del Mundo más grande de la historia", declaró Carney, quien recordó cómo siguió el Mundial de México 1986, la primera participación canadiense en una Copa del Mundo.

"Hace cuarenta años, vi todos los partidos del Mundial de 1986 desde el sótano de mi casa, incluidos los tres que disputó Canadá", añadió. "Fue nuestro primer Mundial, que se celebró en México. Nuestro capitán, Bruce Wilson, dirigió a un equipo formado por estudiantes y profesionales de otros ámbitos. Es decir, un grupo de aficionados que se enfrentaba a la Francia de Michel Platini. Ese fue nuestro primer partido...Lucimos nuestros colores con orgullo en la máxima competición del deporte rey", relató.

El mandatario también destacó el crecimiento del futbol en el país durante las últimas décadas, mencionando los éxitos recientes de sus selecciones y el desarrollo de nuevos talentos.

En el encuentro participaron figuras vinculadas al balompié internacional, entre ellas el campeón del mundo Alessandro Nesta, además de representantes de organizaciones deportivas y patrocinadores del torneo.

Carney anunció además una inversión histórica de 750 millones de dólares canadienses destinada al desarrollo deportivo y al fortalecimiento del futbol en todo el país, incluyendo cientos de proyectos comunitarios para que la población participe activamente en la Copa del Mundo.

Por su parte, Gianni Infantino resaltó el papel multicultural de Canadá y aseguró que el Mundial unirá al planeta entero. El dirigente recordó que miles de millones de personas seguirán el torneo alrededor del mundo y subrayó el impacto económico que generará para el país anfitrión.

Canadá albergará partidos en Toronto y Vancouver durante el Mundial 2026, torneo que por primera vez contará con 48 selecciones y 104 encuentros.

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