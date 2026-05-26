Panamá revela su lista de convocados para el Mundial 2026

Panamá será la única selección de Centroamérica en el Mundial 2026 y ya definió su convocatoria oficial para dicho torneo.

La Selección de Panamá, única representante de Centroamérica en la ruta hacia el Mundial 2026, ha entrado en la fase decisiva de su preparación. Este martes se conoció la lista oficial de convocados de Thomas Christiansen, generando gran expectativa en todo el país por tratarse de una de las generaciones más competitivas que ha tenido la "Marea Roja". El ambiente es de ilusión, pero también de incertidumbre, especialmente por el estado físico de algunas figuras clave y las últimas decisiones del cuerpo técnico antes de definir la nómina final de 26 jugadores.

Uno de los focos principales de atención es Adalberto Carrasquilla, referente del mediocampo panameño y pieza fundamental en el esquema de Christiansen. El futbolista de los Pumas de México regresará al país para continuar su recuperación tras una reciente lesión, lo que podría limitar su participación en los próximos amistosos. Aun así, su importancia dentro del proyecto mundialista es indiscutible, y todo apunta a que será una de las piezas centrales en el debut de Panamá en la Copa del Mundo si logra recuperarse a tiempo.

Panamá convoca a sus mejores elementos

Como parte de su preparación, Panamá afrontará una exigente serie de partidos amistosos que servirán para afinar detalles tácticos y definir el once titular. El 31 de mayo se medirá ante Brasil en el histórico estadio Maracaná de Río de Janeiro; el 3 de junio enfrentará a República Dominicana en el estadio Rommel Fernández; y el 6 de junio cerrará su preparación contra Bosnia y Herzegovina en St. Louis. Estos encuentros serán clave para evaluar el rendimiento del equipo ante rivales de distintos estilos de juego.

La convocatoria oficial de Panamá para el Mundial 2026 está conformada por 26 futbolistas que combinan experiencia internacional, consolidación en selecciones recientes y juventud prometedora. La lista completa es la siguiente:

Arqueros:

Orlando Mosquera

Luis Mejía

César Samudio

Defensores:

César Blackman

Jorge Gutiérrez

Amir Murillo

Fidel Escobar

Andrés Andrade

Edgardo Fariña

José Córdoba

Eric Davis

Jiovany Ramos

Roderick Miller

Mediocampistas:

Aníbal Godoy

Adalberto Carrasquilla

Carlos Harvey

Cristian Martínez

José Luis Rodríguez

César Yanis

Yoel Bárcenas

Alberto Quintero

Delanteros:

Ismael Díaz

Cecilio Waterman

José Fajardo

Tomás Rodríguez

Azarías Londoño

Aníbal Godoy, seleccionado de Panamá - FIFA

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