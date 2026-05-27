Fiscalías de Nueva York y Nueva Jersey investigan a la FIFA

La investigación se centra en denuncias contra la FIFA por presuntos cambios en la asignación de asientos y aumentos de precios durante la venta de boletos del Mundial.

Las Fiscalías estatales de Nueva York y Nueva Jersey han abierto una investigación contra la FIFA por sus prácticas de venta de entradas para los ocho partidos del Mundial que se disputarán en el estadio MetLife, incluida la final del torneo. Las autoridades han solicitado documentación oficial a la organización tras recibir denuncias y reportes de posibles irregularidades en el proceso de comercialización de boletos, especialmente en lo relacionado con la transparencia hacia los aficionados.

De acuerdo con el comunicado conjunto, diversos fanáticos afirman haber sido engañados respecto a la ubicación real de sus asientos. Las denuncias señalan que, tras la división inicial del estadio y durante el proceso de venta, se habrían creado nuevas zonas consideradas más "deseables" y, por tanto, más costosas. Como resultado, algunos compradores habrían sido reubicados en asientos de menor calidad, lejos del campo o detrás de las porterías, pese a haber adquirido entradas bajo otras condiciones.

El trofeo de la Copa del Mundo entregado por la FIFA - FIFA

La FIFA guarda silencio

Otro punto central de la investigación es el sistema de precios dinámicos utilizado para la venta de boletos, el cual habría contribuido a que los valores superen los de ediciones anteriores del Mundial. Según los reportes, el método de comercialización por fases y ajustado a la demanda habría provocado incrementos significativos en los costos, con entradas que, en el caso del estadio MetLife, alcanzan un precio promedio cercano a los 2.790 dólares.

Las fiscales Letitia James (Nueva York) y Jennifer Davenport (Nueva Jersey) han expresado su compromiso con la protección de los consumidores, criticando posibles prácticas de manipulación y explotación de residentes y visitantes. La investigación analizará si las decisiones de venta, los anuncios públicos y el calendario de distribución de entradas influyeron de manera indebida en los precios y en la experiencia de compra de los aficionados.

MetLife Stadium, sede de la final del Mundial 2026 - MetLife Stadium

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