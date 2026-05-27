Países Bajos confirma sus convocados para el Mundial 2026

Bajo el mando de Ronald Koeman, Países Bajos intentará romper la barrera de las finales perdidas y alcanzar la gloria mundialista.

La selección de Países Bajos ya definió a los jugadores que representarán al país en el Mundial de 2026, un torneo en el que la Oranje buscará volver a competir entre las mejores selecciones del planeta. El equipo dirigido por Ronald Koeman quedó ubicado en uno de los grupos más atractivos del campeonato, donde enfrentará a Japón, Suecia y Túnez. El debut neerlandés será el próximo 14 de junio en Arlington frente al conjunto japonés, en un duelo que promete intensidad desde el inicio.

La convocatoria destaca por la mezcla de experiencia y juventud. Figuras consolidadas como Virgil van Dijk, Frenkie de Jong y Memphis Depay liderarán a una plantilla que también cuenta con futbolistas en gran momento, como Cody Gakpo y Ryan Gravenberch. Koeman apuesta por un grupo equilibrado, con defensores sólidos, mediocampistas de gran técnica y delanteros capaces de marcar diferencias en partidos decisivos.

Países Bajos busca dar el salto de calidad

No obstante, la lista también dejó algunas sorpresas importantes. La ausencia de Jeremie Frimpong llamó especialmente la atención debido a los problemas físicos que arrastró durante la temporada. Asimismo, el atacante Emmanuel Emegha quedó fuera de la convocatoria pese a sus destacadas actuaciones recientes. Estas decisiones reflejan la intención del cuerpo técnico de priorizar el estado físico y la regularidad competitiva de cara a un torneo tan exigente.

Lista completa de convocados de Países Bajos para el Mundial 2026

Porteros

Bart Verbruggen

Mark Flekken

Robin Roefs

Defensores

Virgil van Dijk

Denzel Dumfries

Jurriën Timber

Jan Paul Van Hecke

Micky van de Ven

Nathan Aké

Jorrel Hato

Mediocampistas

Frenkie de Jong

Tijjani Reijnders

Ryan Gravenberch

Teun Koopmeiners

Quinten Timber

Justin Kluivert

Guus Til

Marten de Roon

Mats Wieffer

Delanteros

Memphis Depay

Cody Gakpo

Donyell Malen

Wout Weghorst

Brian Brobbey

Noa Lang

Crysencio Summerville

Selección de Países Bajos - Redes sociales

Etiquetas