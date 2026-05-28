El Mural de México: Historia en el Mundial y Récord Guinness

La obra, de más de 200 metros cuadrados, fue reconocida como el mural futbolístico pintado a pincel más grande del mundo y celebra la pasión mexicana por la Copa Mundial.

La cuenta regresiva hacia la Copa Mundial 2026 ya comenzó a sentirse en las calles mexicanas. Es por ello que la Ciudad de México presentó un enorme mural con temática futbolística que no solo busca celebrar la historia del balompié, sino también dejar huella a nivel mundial.

La obra, elaborada completamente con pinceles y acrílicos por un grupo de artistas mexicanos, fue certificada oficialmente por Guinness World Records como el mural futbolístico pintado a pincel más grande del planeta. Con una extensión superior a los 200 metros cuadrados, el proyecto se convirtió en uno de los símbolos culturales más llamativos rumbo al torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

El mural reúne imágenes emblemáticas relacionadas con la identidad futbolística mexicana y con momentos históricos de la Copa Mundial de la FIFA. Entre colores vibrantes y escenas llenas de emoción, la pieza retrata la pasión que este deporte despierta en millones de aficionados.

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Además de destacar por sus dimensiones, la obra representa un homenaje al arte urbano y al talento nacional. Cada detalle fue realizado manualmente, un aspecto que Guinness tomó en cuenta para validar el récord mundial.

Detrás de la monumental obra hubo un extenso proceso creativo. Los artistas dedicaron alrededor de año y medio a la investigación histórica, el diseño iconográfico y la planeación visual antes de comenzar a pintar el muro.

Posteriormente, la ejecución tomó cerca de 90 días de trabajo continuo, con jornadas de hasta 12 horas diarias para completar cada detalle.

Su director, Carlos Alberto Badillo, explicó que la técnica utilizada requería precisión y experiencia debido a la complejidad de pintar manualmente cada sección del mural. El objetivo era representar la evolución histórica del futbol y conectar las raíces culturales de México con la fiesta mundialista de 2026.

Cabe resaltar que la Ciudad de México tendrá un papel histórico en el Mundial de 2026, ya que se convertirá en la primera ciudad en albergar partidos de tres Copas del Mundo masculinas, después de las ediciones de 1970 y 1986. En ese contexto, el mural también funciona como una carta de presentación cultural para los visitantes que llegarán de todas partes del planeta.

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