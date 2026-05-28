Apodos Raros de Selecciones Clasificadas al Mundial 2026

Cada Copa del Mundo reúne selecciones con historias únicas, culturas distintas y sobrenombres que muchas veces terminan siendo tan famosos como los propios equipos.

De cara al Mundial 2026, varios países llegarán con apodos curiosos, llamativos y hasta extraños que forman parte de su identidad futbolística.

Los "Socceroos" de Australia

La selección de Australia tiene probablemente uno de los sobrenombres más raros del balompié mundial: "Socceroos".

El nombre combina la palabra "soccer" con "kangaroos", el animal más representativo del país. Aunque al inicio parecía una ocurrencia extraña, terminó convirtiéndose en una marca reconocida internacionalmente.

Australia se clasifica al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 - @Socceroos

Los "Samuráis Azules" de Japón

Japón es conocida como los "Samurai Blue", un apodo inspirado en los legendarios guerreros samuráis y en el color azul de su uniforme.

Selección de Japón - FIFA

El sobrenombre transmite disciplina, orden y tradición, características que suelen asociarse al futbol japonés desde hace años.

"Los Canaleros" de Panamá

La selección de Panamá adoptó el sobrenombre de "Los Canaleros", en referencia directa al Canal de Panamá, una de las obras de ingeniería más importantes del planeta.

El apodo tomó notoriedad mundial durante Rusia 2018 y volverá a escucharse en Norteamérica 2026 tras su nueva clasificación.

"La Onda Azul" de Curazao

Uno de los nombres más peculiares rumbo al Mundial 2026 pertenece a Curazao: "La Onda Azul".

El sobrenombre hace referencia al mar Caribe y al color principal del uniforme nacional. Curazao disputará por primera vez una Copa del Mundo, lo que hará aún más visible este curioso apodo.

"Los Halcones Verdes" de Arabia Saudita

La selección de Arabia Saudita es conocida como "Los Halcones Verdes".

El nombre mezcla el color tradicional del país con el halcón, ave históricamente vinculada a la cultura árabe y símbolo de velocidad y poder.

Selección de Arabia Saudita - FIFA

"Los Leones de la Teranga" de Senegal

Senegal posee uno de los apodos más diferentes del fútbol internacional: "Los Leones de la Teranga".

La palabra "Teranga" proviene de una expresión senegalesa relacionada con hospitalidad, respeto y fraternidad, convirtiendo el sobrenombre en algo mucho más cultural que deportivo.

"La Nati" de Suiza

La selección de Suiza es llamada simplemente "La Nati". El apodo nace de una abreviación relacionada con "selección nacional" en alemán. Aunque para los suizos es normal, fuera del país suele sonar extraño porque no hace referencia a animales, colores ni símbolos patrióticos.

"Los Faraones" de Egipto

La selección de Egipto recibe el histórico apodo de "Los Faraones", una referencia directa a la civilización egipcia antigua.

Es uno de los sobrenombres más reconocibles del futbol africano y conecta inmediatamente con la enorme historia cultural del país.

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