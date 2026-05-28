Tim Payne: Del menos conocido al más popular

Un reto viral está haciendo protagonista al jugador de Nueva Zelanda, Tim Payne.

"¿Y si hacemos protagonista del Mundial al futbolista menos conocido?", esa fue la principal idea del tiktokero identificado como Scarso (@elscarso) durante la presente semana y su video tuvo éxito el cual llegó a beneficiar al jugador y seleccionado de Nueva Zelanda, Tim Payne.

Dentro de su video de presentación, el influencer que tiene más de medio millón de seguidores solo en TikTok, habla de que el Mundial 2026 a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá está por iniciarse y se propuso "bancar (apoyar)" a un futbolista de los que participarán en la Copa del Mundo 2026.

Dentro de su búsqueda, el futbolista menos reconocido era Tim Payne, quien al momento de empezar este reto viral, su cuenta en Instagram tenía 4 mil 715 seguidores, es decir, no superaba ni los 5 mil en 85 publicaciones hechas por el futbolista neozelandés.

La invitación era sencilla: ir a su perfil de Instagram, darle seguir y empezar a interactuar con sus publicaciones. Asimismo, mencionar a Tim Payne en todas las redes sociales, compartir videos con la estampita de Payne del álbum oficial del Mundial y todo aquello a que ayudara a viralizar al defensor de Nueva Zelanda.

Primeros resultados

Después de 24 horas de hacer el llamado a hacer famoso a Tim Payne, el tiktokero Scarso actualizó el reto y dijo que este se había salido de control.

En el nuevo video, Scarso explicó que la cuenta de Payne estaba cerca de llegar al primer cuarto de millón de seguidores (249 mil), y que sus publicaciones pasron de tener 250 me gusta a 100 mil like.

Asimismo, su material fue compartido por influencers y creadores de contenido que no tienen nada que ver con el futbol.

Contesta Tim Payne

Lo más interesante de esta historia que recién acaba de empezar, es que el protagonista Tim Payne ya se pronunció.

Mediante un mensaje privado a Scarso, le dijo: "Por qué mis redes sociales estaban estallando y encontré tu correo, agradezco el amor. Gracias, hermano". A lo que Scarso contestó: "jajaja vamos a darle duro. Erec un crack Tim".

Finalizado el tercer día del reto, el perfil de Instagram de Tim Payne supera el millón de seguidores.

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