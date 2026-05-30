Ancelotti asegura que Neymar estará en el Mundial

"Neymar va a estar con nosotros", aseguró Carlo Ancelotti, quien destacó el esfuerzo del delantero brasileño para recuperarse a tiempo para el Mundial 2026.

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, transmitió tranquilidad respecto al estado físico de Neymar y aseguró que el delantero estará disponible para disputar el Mundial de 2026, a pesar de la lesión muscular que actualmente lo mantiene alejado de las canchas. Durante una conferencia de prensa celebrada en Teresópolis, el técnico italiano destacó la actitud positiva del jugador y la confianza que existe en torno a su recuperación.

"Para ser claro, Neymar va a estar con nosotros. Pensamos que se puede recuperar para el primer partido (contra Marruecos), y si no para el segundo (ante Haití)", afirmó Ancelotti en la víspera del amistoso que Brasil disputará frente a Panamá en el estadio Maracaná. El entrenador también fue contundente al expresar su confianza en la plantilla convocada: "No tenemos ninguna duda de que estos 26 jugadores van a jugar la Copa del Mundo".

Carlo Ancelotti em coletiva confirma que Neymar não será cortado e vai disputar a Copa do Mundo.



"Esperamos o Neymar no primeiro jogo da Copa contra o Marrocos se não conseguir esperamos para o segundo jogo. Não vamos trocar ninguém, os jogadores escolhidos são esses 26, esses... pic.twitter.com/JiBa2nK2Uf — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) May 30, 2026

Ancelotti tiene plena confianza en Neymar

La situación física de Neymar ha sido uno de los principales temas en los primeros días de concentración de la Canarinha. Aunque el Santos informó inicialmente que el futbolista sufría únicamente un edema, los exámenes realizados por el cuerpo médico de la selección brasileña detectaron una lesión muscular de grado II en el gemelo derecho. El tiempo estimado de recuperación oscila entre dos y tres semanas.

Pese a este contratiempo, Ancelotti defendió la decisión de incluir al atacante en la convocatoria mundialista. "El jugador fue convocado porque tenía que ser convocado (...) Pensamos que Neymar se va a recuperar lo más pronto posible. Está trabajando bien, está animado", señaló. Asimismo, añadió: "Tuvo mala suerte con ese pequeño problema, pero Neymar está trabajando muy bien a nivel individual para recuperarse pronto".

El estratega italiano también reveló que ha mantenido conversaciones con el futbolista sobre su proceso de recuperación y la responsabilidad que tendrá dentro del equipo durante la Copa del Mundo. "Neymar entendió muy bien el papel que tiene que tener en esta Copa del Mundo. Todos los días lo está haciendo muy bien. Trabaja muy bien para recuperarse lo antes posible", comentó Ancelotti. Finalmente, concluyó destacando el compromiso del jugador: "Está en un buen ambiente, pero lo importante para él es entender bien su papel y creo que lo ha entendido muy bien".

Neymar tiene una lesión de cara al Mundial 2026 - EFE

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