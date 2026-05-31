Marcelo Flores se perderá el Mundial 2026 con Canadá

Marcelo Flores tuvo una ruptura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en la final de la ConcaChampions.



Marcelo Flores, centrocampista de los Tigres UANL del futbol mexicano, confirmó este domingo que se perderá el Mundial 2026 con su selección de Canadá luego de romperse el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

"Perdón por no contestar a nadie todavía, son tiempos muy difíciles para mí. Perdí mi ACL", escribió el jugador a través de sus redes sociales.

Flores, quien nació en Georgetown, Halton Hills, hace 22 años, se lesionó la rodilla el sábado pasado durante la final de la Copa de Campeones de la Concacaf, en la que su equipo cayó en penaltis ante el Toluca.

El centrocampista se lesionó en el segundo tiempo en una acción en la que dentro del área recortó a un defensa del Toluca, pero su rodilla se atascó en el césped y él cayó.

Luego de ser atendido intentó apoyar su pierna, algo que le fue imposible por el dolor, por lo que terminó en el banquillo sin poder contener las lágrimas, ya que intuía la gravedad de la lesión que lo dejaría fuera del sueño mundialista.

Había elegido Canadá en vez de México

Marcelo Flores, quien eligió jugar para Canadá sobre la selección mexicana, recibió su convocatoria el pasado 29 de mayo.

"Solo quería agradecer a todos por sus mensajes. No he estado usando el móvil, ni he revisado mensajes, pero prometo responder a todos. Aprecio mucho su preocupación. Volveré más fuerte", concluyó el centrocampista en su mensaje.

Flores se distingue por su habilidad y velocidad en el medio campo. Es un jugador con desequilibrio que aporta un refresco ofensivo a la ofensiva, tanto de los felinos, como del equipo canadiense.

La selección de Canadá está emparejada en el grupo B de la Copa del Mundo 2026, que comenzará el próximo 11 de junio, junto a Bosnia y Herzegovina, Catar y Suiza.

Marcelo Flores se pierde por lesión el Mundial 2026 - @TigresOficial

*Información EFE.

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