Uruguay revela su lista de convocados para el Mundial 2026

Uruguay iniciará su camino en el Mundial 2026 el próximo 15 de junio cuando enfrente a Arabia Saudí en Miami, en el primer compromiso del Grupo H.

La selección de Uruguay ya definió a los 26 futbolistas que representarán al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El entrenador argentino Marcelo Bielsa presentó una convocatoria que combina experiencia, liderazgo y juventud, con el objetivo de llevar a la Celeste a competir al más alto nivel en una cita mundialista en la que compartirá el Grupo H junto a España, Arabia Saudí y Cabo Verde. Entre los nombres más destacados figuran Federico Valverde, Ronald Araujo y José María Giménez, jugadores que se han consolidado como referentes en algunos de los clubes más importantes del fútbol europeo.

Una de las principales novedades de la convocatoria es la ausencia de Luis Suárez, quien no forma parte de una lista mundialista por primera vez desde el regreso de Uruguay a las Copas del Mundo en Sudáfrica 2010. En contraste, Fernando Muslera vuelve a convertirse en protagonista tras su retorno a la selección. El experimentado guardameta disputará su quinto Mundial, estableciendo un récord histórico para el fútbol uruguayo y superando a figuras emblemáticas como Diego Godín, Edinson Cavani, Martín Cáceres, Pedro Virgilio Rocha y el propio Suárez.

26 jugadores y el sueño de un pueblo celeste ? pic.twitter.com/FeEavWWlD1 — Selección Uruguaya (@Uruguay) May 31, 2026

Uruguay busca protagonismo en el Mundial 2026

Bielsa optó por una plantilla equilibrada que reúne futbolistas de ligas competitivas de Europa y América. En el mediocampo destacan Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Giorgian de Arrascaeta y Nicolás de la Cruz, mientras que en la ofensiva sobresalen Darwin Núñez, Rodrigo Aguirre y Federico Viñas. La combinación de jugadores experimentados y talentos en pleno crecimiento genera optimismo entre los aficionados uruguayos, quienes esperan que la selección pueda realizar una destacada actuación en el torneo.

Uruguay debutará el 15 de junio frente a Arabia Saudí en Miami. Posteriormente se enfrentará a Cabo Verde en la misma ciudad y cerrará la fase de grupos ante España en Guadalajara, México. Durante su participación en el campeonato, la delegación uruguaya tendrá como sede de concentración la ciudad de Playa del Carmen, desde donde preparará cada uno de sus compromisos con la ilusión de avanzar a las fases decisivas del Mundial.

Convocados de la Celeste

Porteros

Santiago Mele (Monterrey, México)

Fernando Muslera (Estudiantes de La Plata, Argentina)

Sergio Rochet (Internacional, Brasil)

Defensas

Guillermo Varela (Flamengo, Brasil)

Sebastián Cáceres (América, México)

Ronald Araujo (Barcelona, España)

José María Giménez (Atlético de Madrid, España)

Santiago Bueno (Wolverhampton Wanderers, Inglaterra)

Mathías Olivera (Napoli, Italia)

Matías Viña (River Plate, Argentina)

Joaquín Piquerez (Palmeiras, Brasil)

Mediocampistas

Juan Manuel Sanabria (San Luis, México)

Manuel Ugarte (Manchester United, Inglaterra)

Emiliano Martínez (Palmeiras, Brasil)

Giorgian de Arrascaeta (Flamengo, Brasil)

Facundo Pellistri (Panathinaikos, Grecia)

Maximiliano Araújo (Sporting Club, Portugal)

Nicolás de la Cruz (Flamengo, Brasil)

Brian Rodríguez (América, México)

Agustín Canobbio (Fluminense, Brasil)

Rodrigo Zalazar (Braga, Portugal)

Rodrigo Bentancur (Tottenham, Inglaterra)

Federico Valverde (Real Madrid, España)

Delanteros

Rodrigo Aguirre (Tigres, México)

Darwin Núñez (Al-Hilal, Arabia Saudí)

Federico Viñas (Real Oviedo, España)

Federico Valverde habla del objetivo de Uruguay en Copa del Mundo 2026 - @Uruguay

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