Festejos Inusuales en la Historia de los Mundiales de Fútbol

Los goles son la esencia de una Copa del Mundo, pero algunas celebraciones han sido tan memorables que terminaron convirtiéndose en parte de la historia del torneo.

Desde bailes improvisados hasta gestos inspirados por acontecimientos personales, varios futbolistas aprovecharon el escenario más grande del futbol para dejar festejos que siguen siendo recordados décadas después.

Roger Milla y el baile que cambió las celebraciones

Uno de los festejos, sin duda alguna, y que rompió todos los moldes, fue el del camerunés Roger Milla en Italia 1990. Cada vez que anotaba, corría hacia el banderín de córner y realizaba un baile de caderas inspirado en ritmos africanos.

Lo que hoy parece habitual era algo completamente novedoso para la época. La propia FIFA ha destacado que aquella celebración transformó la manera en que los futbolistas expresaban su alegría tras un gol y convirtió a Milla en uno de los símbolos más recordados de aquel Mundial.

La celebración única de Roger Milla. - FIFA

El bebé imaginario de Bebeto

En Estados Unidos 1994, el brasileño Bebeto protagonizó una de los festejos más curisosos de la historia mundialista. Tras marcar ante Países Bajos en los cuartos de final, comenzó a mecer un bebé imaginario junto a sus compañeros Romário y Mazinho.

El gesto era un homenaje al nacimiento de su hijo Mattheus, ocurrido apenas unos días antes. Según FIFA, la celebración surgió de manera espontánea y terminó convirtiéndose en una de las imágenes más icónicas de todas las Copas del Mundo.

La histórica celebración de Bebeto en Estados Unidos 1994. - FIFA

Marco Tardelli y el grito imposible de olvidar

No todos los festejos extraños son divertidos. En la final de España 1982, el italiano Marco Tardelli marcó ante Alemania Occidental y salió corriendo mientras agitaba los puños y gritaba con una intensidad pocas veces vista.

La escena fue tan explosiva y emocional que terminó siendo conocida simplemente como "El grito de Tardelli", una imagen que aún aparece en recopilaciones de los momentos más icónicos de los Mundiales.

Breel Embolo y la celebración que nunca ocurrió

Uno de los momentos más singulares de Catar 2022 ocurrió cuando el delantero suizo Breel Embolo anotó el gol de la victoria ante Camerún, país donde nació. En lugar de festejar, levantó las manos y permaneció en silencio como señal de respeto hacia sus raíces. La imagen dio la vuelta al mundo y fue ampliamente elogiada por aficionados y futbolistas.

Breel Embolo anotó a Camerún, países en el que nació. - FIFA

Lucas Paquetá y el baile que se volvió viral

Entre todas las celebraciones brasileñas de Catar 2022, una de las más llamativas fue la de Lucas Paquetá. El mediocampista anotó el cuarto gol en la victoria 4-1 sobre Corea del Sur en los octavos de final y celebró con una coreografía que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Paquetá era conocido por compartir bailes virales en TikTok y trasladó ese estilo al escenario más importante del futbol mundial. Tras su anotación, se dirigió hacia el córner y ejecutó una de sus características rutinas de baile, acompañado por la alegría de sus compañeros. La imagen se convirtió en una de las postales más comentadas del torneo.

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