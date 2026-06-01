México suspende de clases el día inaugural del Mundial 2026

La Secretaría de Educación Pública confirmó la suspensión de clases el 11 de junio, fecha en la que México inaugurará el Mundial frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de México anunció la suspensión de clases en los niveles de educación básica, secundaria y media superior para el próximo 11 de junio de 2026, fecha en la que se llevará a cabo el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA. La decisión coincide con el encuentro entre las selecciones de México y Sudáfrica, programado para disputarse en el histórico Estadio Azteca de la Ciudad de México, uno de los escenarios principales del torneo que organizan conjuntamente México, Estados Unidos y Canadá.

La información fue confirmada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, durante una conferencia de prensa celebrada a pocos días del inicio de la competición. Según explicó la mandataria, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, le comunicó que la suspensión aplicará únicamente durante la jornada inaugural, permitiendo que estudiantes, docentes y familias puedan participar de alguna manera en este acontecimiento deportivo de relevancia internacional.

La Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México cancelará las clases de educación pública básica, primaria, secundaria y media superior el próximo 11 de junio, fecha del partido inaugural del Mundial de Fútbol.https://t.co/6ra2WJhjx9 — EFE Noticias (@EFEnoticias) June 1, 2026

México suspende clases para el día inaugural del Mundial

La medida surge después de varias semanas de debate sobre posibles modificaciones al calendario escolar con motivo del Mundial de 2026 y de las altas temperaturas registradas en diversas regiones del país. Aunque la SEP descartó cambios más amplios en el ciclo educativo, optó por otorgar este día de descanso excepcional debido a la importancia simbólica y logística que representa la inauguración del torneo en territorio mexicano.

Además de la suspensión de actividades escolares, las autoridades capitalinas adelantaron que algunas instituciones podrían adoptar medidas similares para facilitar la movilidad y el desarrollo de los eventos relacionados con la Copa del Mundo.

La Ciudad de México será sede de cinco partidos durante el campeonato, consolidándose como uno de los centros neurálgicos de una competición que atraerá la atención de millones de aficionados alrededor del planeta y que marcará un momento histórico para el fútbol mexicano.

Estadio Banorte (Estadio Azteca) - @GrupoOllamani

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