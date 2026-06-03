Del más joven al más veterano en el Mundial 2026

El Mundial 2026 no solo será el más grande de la historia por la participación de 48 selecciones y 104 partidos. También será un escenario donde convivirán distintas generaciones de futbolistas, desde adolescentes que apenas comienzan su carrera hasta veteranos que se acercan al final de una trayectoria excepcional.

El caso más llamativo es el del mexicano Gilberto Mora, quien se convertirá en el jugador más joven del Mundial 2026. El mediocampista llegará al torneo con 17 años y 240 días, de acuerdo con las listas oficiales publicadas por la FIFA tras el cierre de las convocatorias.

La presencia de Mora representa una de las grandes apuestas de futuro del futbol mexicano. A una edad en la que muchos jugadores todavía compiten en categorías juveniles, el joven futbolista tendrá la oportunidad de compartir escenario con algunas de las figuras más importantes del deporte.

El mexicano Gilberto Mora será el jugador más joven del Mundial 2026 - instagram @gil_morita

Su convocatoria recuerda casos históricos como el de Pelé, quien conquistó el Mundial de Suecia 1958 con apenas 17 años, o el de Norman Whiteside, de Irlanda del Norte, quien sigue siendo el jugador más joven en disputar una Copa del Mundo tras debutar en España 1982 con 17 años y 41 días.

El seleccionador mexicano, Javier Aguirre, destacó recientemente las cualidades que lo llevaron a incluirlo en la lista mundialista. "Es valiente, es atrevido, es vertical, es diferente y nos da mucha alegría porque es mexicano", afirmó el técnico al referirse al joven jugador durante la preparación rumbo al Mundial 2026

Aguirre también ha mostrado especial cuidado con la evolución del futbolista durante los últimos meses. Cuando Mora enfrentó problemas físicos a inicios de año, el entrenador dejó claro que la prioridad era proteger su desarrollo. "Su juventud le va a ayudar, su mentalidad", comentó al hablar sobre su recuperación y el potencial que observa en una de las joyas más prometedoras del futbol mexicano.

El escocés Craig Gordon será el jugador más veterano del Mundial 2026. - Instagram

Mientras Mora simboliza el futuro, el escocés Craig Gordon representa la experiencia. El guardameta de Escocia llegará a Norteamérica con 43 años y 162 días, convirtiéndose en el futbolista más veterano del Mundial 2026.

La carrera internacional de Gordon comenzó en 2004, cuando el mexicano ni siquiera había nacido. Más de dos décadas después, el arquero seguirá compitiendo al máximo nivel y será uno de los referentes de la selección escocesa.

La diferencia entre ambos supera los 25 años, una brecha generacional que refleja perfectamente la esencia de una Copa del Mundo, donde conviven leyendas consolidadas y talentos emergentes.

Etiquetas