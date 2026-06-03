Trionda: Conquista el Cielo de CDMX Rumbo al Mundial 2026

El balón oficial de la Copa del Mundo dejó por un momento las canchas para convertirse en un gigantesco globo aerostático que sorprendió a miles de personas.

La cuenta regresiva hacia el Mundial 2026 vivió una de sus imágenes más espectaculares cuando el Trionda, el balón oficial de la Copa del Mundo, apareció flotando sobre el cielo de la Ciudad de México transformado en un enorme globo aerostático.

La singular figura se elevó sobre distintos puntos de la capital mexicana, atrayendo la atención de aficionados, automovilistas y transeúntes que no tardaron en compartir fotografías y videos en redes sociales. A poco más de una semana del partido inaugural, el espectáculo sirvió como una nueva señal de que la fiebre mundialista ya comenzó a sentirse en una de las ciudades más emblemáticas de la historia del futbol.

El gigantesco globo reprodujo los colores y formas características del Trionda, el balón desarrollado por Adidas para la Copa Mundial de 2026. Su diseño simboliza la unión de los tres países anfitriones (México, Estados Unidos y Canadá) mediante una estructura inspirada en "tres olas" que convergen en una misma figura.

Trionda, el balón oficial del Mundial 2026, sobrevoló la Ciudad de México - FIFA

Un balón cargado de simbolismo

Más allá de su función deportiva, el Trionda fue concebido como uno de los principales emblemas visuales del torneo. El balón incorpora los colores rojo, verde y azul en homenaje a los tres países organizadores, además de elementos gráficos que representan a cada nación: un águila para México, una estrella para Estados Unidos y una hoja de arce para Canadá.

Su nombre también tiene un significado especial. La combinación de "tri" y "onda" hace referencia a la histórica organización conjunta de tres países en una misma Copa del Mundo, algo que ocurrirá por primera vez en la historia del torneo.

Ciudad de México, lista para recibir al mundo

La aparición del globo aerostático tuvo además un valor simbólico para la capital mexicana, que será escenario del partido inaugural del Mundial 2026 y que se convertirá en la primera ciudad del planeta en albergar encuentros de tres Copas del Mundo diferentes, tras las ediciones de 1970 y 1986.

La imagen del Trionda suspendido sobre el horizonte capitalino también recordó la estrecha relación entre México y los balones mundialistas. Desde el histórico Telstar de 1970 hasta los modernos modelos con sensores electrónicos, cada generación ha tenido un esférico que terminó convirtiéndose en parte de la memoria colectiva de los aficionados.

Trionda, el balón oficial del Mundial 2026, sobrevoló la Ciudad de México - FIFA

Tecnología en cada movimiento

Cuando empiece a rodar sobre el césped, el Trionda no solo destacará por su apariencia. El balón incorpora un sensor de movimiento capaz de enviar cientos de datos por segundo al sistema de asistencia arbitral, ayudando a mejorar decisiones relacionadas con fuera de juego, contactos y otras acciones del juego. Además, su innovadora construcción de cuatro paneles busca ofrecer una trayectoria más estable durante los partidos.

Etiquetas