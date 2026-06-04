Argentina, máximo sobreviviente de la tanda de penaltis

Por su parte, España se mantiene como el país con más derrotas en esta instancia al caer en cuatro de sus cinco series.

Treinta selecciones han definido un partido trascendental en la Copa Mundial desde los once pasos, una instancia a la que Argentina ha tenido que recurrir en siete oportunidades de las que salió victoriosa en seis, una marca que la ubica como la reina indiscutible de la tanda de penaltis.

Este dramático recurso de desempate se introdujo oficialmente en la edición de España 1982 y tuvo su bautismo de fuego en la mítica semifinal de Sevilla, donde Alemania dejó en el camino a Francia tras igualar tres a tres en la prórroga.

Ocho años después, en la edición de Italia 1990, la escuadra argentina se inauguró en estos desenlaces cuando el guardameta Sergio Goycochea se vistió de héroe de manera consecutiva en los duelos ante Yugoslavia e Italia para forjar el camino a la final, donde cayó a manos de Alemania.

El idilio desde el punto definitivo se extendió a la cita de Francia 1998 para dejar en el camino a Inglaterra en los octavos de final y luego tuvo un bache en el certamen de Alemania 2006, cuando el combinado anfitrión y la célebre libreta del portero Jens Lehmann rompieron la racha argentina en la ronda de cuartos de final.

El desafío de Argentina, repetir título como Italia y Brasil La selección argentina, campeona en Catar 2022 con Lionel Messi como gran figura, llega al Mundial 2026 con la posibilidad de alcanzar una hazaña que se le escapó hace 36 años: conquistar dos copas del mundo consecutivas, algo que sólo lograron Italia en la década de 1930 (1934 y 1938) y Brasil entre los cincuenta y los sesenta (1958 y 1962).

Ediciones Brasil 2014 y Catar 2022

En Brasil 2014 se produjo el regreso a la senda de la victoria, gracias a los guantes de Sergio Romero que impulsaron a la Albiceleste hacia la gran final del torneo tras frustrar las aspiraciones de Países Bajos desde los once metros.

Luego, en la inolvidable campaña de Catar 2022, el conjunto liderado por Lionel Messi se repuso a la frustración de la gesta fallida ocho años atrás, bajo el auspicio de Emiliano 'Dibu' Martínez, que brilló en las tandas ante Países Bajos y Francia, actuaciones que lo impulsaron como el mejor guardameta del torneo.

Una sorpresa en la nómina de 26 jugadores de Argentina para el Mundial 2026 De los convocados, 17 de los 26 convocados son futbolistas que salieron campeones del mundo en Catar 2022.

El desempeño de las potencias

La dimensión de este récord adquiere mayor relevancia al contrastarse con otras potencias como España, que se mantiene como el país con más derrotas en esta instancia al caer en cuatro de sus cinco series (20 % de éxito), una racha adversa que comparte la fisonomía del sufrimiento con otras potencias.

Francia y Brasil también acumulan cinco tandas en sus bitácoras, pero con suerte dispar: la Verdeamarela presume un 60 % de efectividad tras ganar tres de ellas, mientras que los 'Bleus' arrastran un balance negativo con apenas dos victorias y tres caídas.

Otro registro, el de tres series perdidas en cuatro disputadas (25 % de éxito), persigue como un fantasma a un tridente de gigantes del Viejo Continente de la talla de Italia, Países Bajos e Inglaterra.

En la acera opuesta, tanto Alemania como la sorprendente Croacia exhiben un implacable 100 % de efectividad al haber salido airosas en las cuatro tandas que disputaron en sus historias.

Universo Futbol de Emisoras Unidas de Guatemala - EU Digital

*Información EFE.

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